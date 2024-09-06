Власти района ХМАО сообщили о проблемах при запуске отопления в домах

В Советском районе ХМАО запуск отопления в жилые дома затягивается, так как коммунальщики столкнулись с трудностями. В соцсети власти пообещали решить их и дать тепло до 15 сентября.
«В ходе обсуждения также были затронуты проблемы, возникающие при подаче тепла в многоквартирные дома. Некоторые УК отмечали, что столкнулись с трудностями, что затягивает процесс. Всем руководителям было рекомендовано завершить подачу тепла во все дома до 15 сентября», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
Также в вышеуказанный срок управляющие компании должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Отмечается, что УК Партнер до сих пор такие документы не предоставила. Также коммунальщикам дано указание оперативно реагировать на заявки жителей и не допускать недовольств и конфликтов.
В Нижневартовске включили отопление в школах, детских садах и больницах. Батареи потеплели в 52 социальных учреждениях. В Ханты-Мансийске тепло в домах появится не позднее 10 сентября.
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