06 сентября 2024

Власти района ХМАО сообщили о проблемах при запуске отопления в домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло в домах жителей должно появиться не позднее 15 сентября
Тепло в домах жителей должно появиться не позднее 15 сентября Фото:

В Советском районе ХМАО запуск отопления в жилые дома затягивается, так как коммунальщики столкнулись с трудностями. В соцсети власти пообещали решить их и дать тепло до 15 сентября.

«В ходе обсуждения также были затронуты проблемы, возникающие при подаче тепла в многоквартирные дома. Некоторые УК отмечали, что столкнулись с трудностями, что затягивает процесс. Всем руководителям было рекомендовано завершить подачу тепла во все дома до 15 сентября», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

Также в вышеуказанный срок управляющие компании должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Отмечается, что УК Партнер до сих пор такие документы не предоставила. Также коммунальщикам дано указание оперативно реагировать на заявки жителей и не допускать недовольств и конфликтов.

В Нижневартовске включили отопление в школах, детских садах и больницах. Батареи потеплели в 52 социальных учреждениях. В Ханты-Мансийске тепло в домах появится не позднее 10 сентября.

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В Советском районе ХМАО запуск отопления в жилые дома затягивается, так как коммунальщики столкнулись с трудностями. В соцсети власти пообещали решить их и дать тепло до 15 сентября. «В ходе обсуждения также были затронуты проблемы, возникающие при подаче тепла в многоквартирные дома. Некоторые УК отмечали, что столкнулись с трудностями, что затягивает процесс. Всем руководителям было рекомендовано завершить подачу тепла во все дома до 15 сентября», — сообщается в telegram-канале мэрии района. Также в вышеуказанный срок управляющие компании должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Отмечается, что УК Партнер до сих пор такие документы не предоставила. Также коммунальщикам дано указание оперативно реагировать на заявки жителей и не допускать недовольств и конфликтов. В Нижневартовске включили отопление в школах, детских садах и больницах. Батареи потеплели в 52 социальных учреждениях. В Ханты-Мансийске тепло в домах появится не позднее 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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