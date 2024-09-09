09 сентября 2024

Нефтяники ХМАО сообщают о массовом сбое в работе карт «Сургутнефтегазбанка»

© Служба новостей «URA.RU»
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В платежных сервисах "Сургутнефтегазбанка" произошел технический сбой
В платежных сервисах "Сургутнефтегазбанка" произошел технический сбой Фото:

Жители ХМАО беспокоятся из-за сбоя в работе карт «Сургутнефтегазбанка» (СНГБ). Владельцы «пластика» сообщили URA.RU, что не могут расплатиться в ресторанах и магазинах, приложение банка не загружается.

«Карта „СНГБ“ не работает, сижу в ресторане и не могу расплатиться. Приложение тоже не работает, на горячей линии не отвечают», — сообщил URA.RU обладатель карты «Сургутнефтегазбанка».

По телефону пресс-службы банка дозвониться не удалось. В контакт-центре банка корреспонденту URA.RU ответили, что произошел технический сбой. «Во всех сервисах банка произошел технический сбой», — сообщил оператор банка и порекомендовал обратиться к платежной системе позднее. Время восстановления системы не называют.

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Жители ХМАО беспокоятся из-за сбоя в работе карт «Сургутнефтегазбанка» (СНГБ). Владельцы «пластика» сообщили URA.RU, что не могут расплатиться в ресторанах и магазинах, приложение банка не загружается. «Карта „СНГБ“ не работает, сижу в ресторане и не могу расплатиться. Приложение тоже не работает, на горячей линии не отвечают», — сообщил URA.RU обладатель карты «Сургутнефтегазбанка». По телефону пресс-службы банка дозвониться не удалось. В контакт-центре банка корреспонденту URA.RU ответили, что произошел технический сбой. «Во всех сервисах банка произошел технический сбой», — сообщил оператор банка и порекомендовал обратиться к платежной системе позднее. Время восстановления системы не называют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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