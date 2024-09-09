Нефтяники ХМАО сообщают о массовом сбое в работе карт «Сургутнефтегазбанка»

Жители ХМАО беспокоятся из-за сбоя в работе карт «Сургутнефтегазбанка» (СНГБ). Владельцы «пластика» сообщили URA.RU, что не могут расплатиться в ресторанах и магазинах, приложение банка не загружается.
«Карта „СНГБ“ не работает, сижу в ресторане и не могу расплатиться. Приложение тоже не работает, на горячей линии не отвечают», — сообщил URA.RU обладатель карты «Сургутнефтегазбанка».
По телефону пресс-службы банка дозвониться не удалось. В контакт-центре банка корреспонденту URA.RU ответили, что произошел технический сбой. «Во всех сервисах банка произошел технический сбой», — сообщил оператор банка и порекомендовал обратиться к платежной системе позднее. Время восстановления системы не называют.
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