NYT предрекла освобождение Россией ключевого города на Востоке Украины

NYT: захват Покровска имеет большое стратегическим преимуществом для ВС РФ
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, маскхалат, спецназ, stock
ВС РФ продвигаются к Покровску, который может дать им преимущество в обхождении оставшейся части Донбасса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Взятие ВС РФ Покровска (Красноармейска) поможет приобрести армии значительное стратегическое преимущество при освобождении остальных частей на Донбассе. Также российские военные сменили тактику, перейдя к маневрам для расширения своих позиций, сообщает The New York Times.

«Россия приближается к ключевому городу на востоке Украины, что является одним из самых быстрых наступлений ее вооруженных сил с первых дней конфликта. Если Россия захватит город Покровск, она получит большое стратегическое преимущество в взятии остальной части Донбасса», — говорится в материале.

Украина усилила оборону вокруг Покровска, направив дополнительные войска для защиты города от возможного окружения. При этом ВС РФ изменили тактику наступления, перейдя от прямой атаки на Покровск к маневрам на юге, чтобы укрепить свои позиции и создать угрозу окружения для украинских сил между Покровском и Курахово. Формирование полукольца вокруг этой зоны указывает на тактику создания «котла». Наступление к Покровску стало самым успешным этапом российской кампании в Донбассе этим летом.

Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский выразил озабоченность по поводу возможных последствий потери Покровска для Украины. Он предостерег, что это приведет к разрушению логистической цепочки и обрушению фронта на донецком направлении. Ярославский отметил, что в настоящее время ВС РФ усилили давление на украинские позиции в районе Покровска. При этом украинская армия испытывает трудности в оказании сопротивления российским войскам.

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Взятие ВС РФ Покровска (Красноармейска) поможет приобрести армии значительное стратегическое преимущество при освобождении остальных частей на Донбассе. Также российские военные сменили тактику, перейдя к маневрам для расширения своих позиций, сообщает The New York Times. «Россия приближается к ключевому городу на востоке Украины, что является одним из самых быстрых наступлений ее вооруженных сил с первых дней конфликта. Если Россия захватит город Покровск, она получит большое стратегическое преимущество в взятии остальной части Донбасса», — говорится в материале. Украина усилила оборону вокруг Покровска, направив дополнительные войска для защиты города от возможного окружения. При этом ВС РФ изменили тактику наступления, перейдя от прямой атаки на Покровск к маневрам на юге, чтобы укрепить свои позиции и создать угрозу окружения для украинских сил между Покровском и Курахово. Формирование полукольца вокруг этой зоны указывает на тактику создания «котла». Наступление к Покровску стало самым успешным этапом российской кампании в Донбассе этим летом. Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский выразил озабоченность по поводу возможных последствий потери Покровска для Украины. Он предостерег, что это приведет к разрушению логистической цепочки и обрушению фронта на донецком направлении. Ярославский отметил, что в настоящее время ВС РФ усилили давление на украинские позиции в районе Покровска. При этом украинская армия испытывает трудности в оказании сопротивления российским войскам.
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