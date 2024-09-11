NYT предрекла освобождение Россией ключевого города на Востоке Украины

Взятие ВС РФ Покровска (Красноармейска) поможет приобрести армии значительное стратегическое преимущество при освобождении остальных частей на Донбассе. Также российские военные сменили тактику, перейдя к маневрам для расширения своих позиций, сообщает The New York Times.
«Россия приближается к ключевому городу на востоке Украины, что является одним из самых быстрых наступлений ее вооруженных сил с первых дней конфликта. Если Россия захватит город Покровск, она получит большое стратегическое преимущество в взятии остальной части Донбасса», — говорится в
Украина усилила оборону вокруг Покровска, направив дополнительные войска для защиты города от возможного окружения. При этом ВС РФ изменили тактику наступления, перейдя от прямой атаки на Покровск к маневрам на юге, чтобы укрепить свои позиции и создать угрозу окружения для украинских сил между Покровском и Курахово. Формирование полукольца вокруг этой зоны указывает на тактику создания «котла». Наступление к Покровску стало самым успешным этапом российской кампании в Донбассе этим летом.
Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский выразил озабоченность по поводу возможных последствий потери Покровска для Украины. Он предостерег, что это приведет к разрушению логистической цепочки и обрушению фронта на донецком направлении. Ярославский отметил, что в настоящее время ВС РФ усилили давление на украинские позиции в районе Покровска. При этом украинская армия испытывает трудности в оказании сопротивления российским войскам.
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