Украинский командир назвал главный страх ВСУ в зоне СВО

Украинский офицер Ярославский: освобождение Покровска ВС РФ обрушит фронт в ДНР
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Из-за отвлечения на Курскую область ВСУ не могут противостоять ВС РФ в Покровске, сообщил украинский командир Денис Ярославский
Из-за отвлечения на Курскую область ВСУ не могут противостоять ВС РФ в Покровске, сообщил украинский командир Денис Ярославский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Когда ВС РФ освободит Покровск (Красноармейск), логистическая цепочка Украины «посыплется» и обрушится фронт на донецком направлении. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

«Если потеряем [Покровск], то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта, и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР», — сообщил Денис Ярославский в эфире телеканала «Фабрика новостей». По словам офицера, в настоящее время ВС РФ усилили давление на ВСУ в районе Покровска из-за приоритетности направления. Офицер подчеркнул, что украинская армия не может оказать сопротивление войскам России из-за отвлечения Украины на Курскую область.

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Когда ВС РФ освободит Покровск (Красноармейск), логистическая цепочка Украины «посыплется» и обрушится фронт на донецком направлении. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. «Если потеряем [Покровск], то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта, и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР», — сообщил Денис Ярославский в эфире телеканала «Фабрика новостей». По словам офицера, в настоящее время ВС РФ усилили давление на ВСУ в районе Покровска из-за приоритетности направления. Офицер подчеркнул, что украинская армия не может оказать сопротивление войскам России из-за отвлечения Украины на Курскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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