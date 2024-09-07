Украинский командир назвал главный страх ВСУ в зоне СВО

Когда ВС РФ освободит Покровск (Красноармейск), логистическая цепочка Украины «посыплется» и обрушится фронт на донецком направлении. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.
«Если потеряем [Покровск], то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта, и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР», — сообщил Денис Ярославский в эфире телеканала «Фабрика новостей». По словам офицера, в настоящее время ВС РФ усилили давление на ВСУ в районе Покровска из-за приоритетности направления. Офицер подчеркнул, что украинская армия не может оказать сопротивление войскам России из-за отвлечения Украины на Курскую область.
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