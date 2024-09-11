Суд по изъятию мусорного полигона под Екатеринбургом отложили, собственник привел аргумент

Суд по изъятию ревдинского полигона в госсобственность, который стартовал после мусорного коллапса в семи городах на западе Свердловской области, отложили. Собственник — компания «Горкомхоз» — пытается доказать, что срок исковой давности по делу истек (сделка по покупке площадки состоялась еще десять лет назад). Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда.
«Судебное заседание отложено до 28 октября», — говорится в материалах дела. Заявление о применении срока исковой давности поступило от «Горкомхоза» чуть раньше — 2 сентября.
Дело об изъятии полигона рассматривается с конца июля, инициировала его прокуратура. Ведомство требует признать недействительной сделку между администрацией Ревды и «Горкомхозом» и вернуть участок МУГИСО. На время разбирательств владельцу запретили проводить любые регистрационные действия с площадкой.
Ревдинский полигон принимает отходы из 22 муниципалитетов, в том числе из Первоуральска, Ревды, Дегтярска, Полевского, Кировграда, Новоуральска и Верхнего Тагила. Там не один год тянется проблема с вывозом мусора, а в конце мая ситуация усугубилась. Чтобы привлечь внимание к ней, местные жители выставляли таблички у стихийных свалок — с обращениями к мэру города Игорю Кабцу и дружественному ему депутату заксобрания от территории Алексею Дронову. В Первоуральск с инспекцией приезжал замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и части 1 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.
Обслуживал территорию регоператор ТБО «Экосервис», сейчас он отстранен от работы. Оказалось, что компания накопила многомиллионные долги перед подрядчиками, которые занимались вывозом мусора. Те в свою очередь отказались работать за бесплатно. Горы мусора теперь разгребает «Спецавтобаза», прежде работавшая только в восточной зоне. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!