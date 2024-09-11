Жительница ХМАО лишила бывшего супруга соцвыплат за сына, погибшего на СВО

Жительница Пыть-Яха через суд лишила бывшего супруга всех соцвыплат и страховой суммы в связи с гибелью их сына в зоне СВО. Судья встал на сторону югорчанки, поскольку отец более 30 лет не принимал участие в воспитании их общего ребенка и не выплачивал алименты, передает telegram-канал «Суды Югры».
«Истец утверждает, что биологический отец должен быть лишен права на получение всех социальных выплат, пособий, связанных с гибелью сына, поскольку при жизни сына и до его совершеннолетия не занимался его воспитанием. Материально не содержал, своих обязанностей родителя не осуществлял, алименты не выплачивал», — сообщают «Суды Югры». Военнослужащий погиб в феврале 2024 года при выполнении задач в ходе СВО.
Суд удовлетворил требования истца. Решение вступило в законную силу.
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