Жительница ХМАО лишила бывшего супруга соцвыплат за сына, погибшего на СВО

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Судья встал на сторону матери и удовлетворил исковые требования
Судья встал на сторону матери и удовлетворил исковые требования Фото:

Жительница Пыть-Яха через суд лишила бывшего супруга всех соцвыплат и страховой суммы в связи с гибелью их сына в зоне СВО. Судья встал на сторону югорчанки, поскольку отец более 30 лет не принимал участие в воспитании их общего ребенка и не выплачивал алименты, передает telegram-канал «Суды Югры».

«Истец утверждает, что биологический отец должен быть лишен права на получение всех социальных выплат, пособий, связанных с гибелью сына, поскольку при жизни сына и до его совершеннолетия не занимался его воспитанием. Материально не содержал, своих обязанностей родителя не осуществлял, алименты не выплачивал», — сообщают «Суды Югры». Военнослужащий погиб в феврале 2024 года при выполнении задач в ходе СВО.

Суд удовлетворил требования истца. Решение вступило в законную силу.

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Жительница Пыть-Яха через суд лишила бывшего супруга всех соцвыплат и страховой суммы в связи с гибелью их сына в зоне СВО. Судья встал на сторону югорчанки, поскольку отец более 30 лет не принимал участие в воспитании их общего ребенка и не выплачивал алименты, передает telegram-канал «Суды Югры». «Истец утверждает, что биологический отец должен быть лишен права на получение всех социальных выплат, пособий, связанных с гибелью сына, поскольку при жизни сына и до его совершеннолетия не занимался его воспитанием. Материально не содержал, своих обязанностей родителя не осуществлял, алименты не выплачивал», — сообщают «Суды Югры». Военнослужащий погиб в феврале 2024 года при выполнении задач в ходе СВО. Суд удовлетворил требования истца. Решение вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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