Дочка «Роснефти» засудила Utair за опоздание с разгрузкой вагонов нефти

Компания «РН-Аэро» (дочернее общество «Роснефти») выиграла судебное дело против авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги», потребовав неустойку за задержку с разгрузкой железнодорожных цистерн с нефтью. Судебные документы арбитражного суда подтверждают факт подачи иска к «дочке» Utair на сумму в 304 тысячи рублей.
«ООО „РН-Аэро“ (далее — истец) обратилось в арбитражный суд Ханты-Мансийского округа — Югры с исковым заявлением к АО „ЮТэйр — Вертолетные услуги“ о взыскании неустойки в размере 304 000 руб. 00 коп. Исковые требования мотивированы сверхнормативным простоем вагонов, посредством которых истцом осуществлялась доставка грузов (нефтепродуктов) в адрес ответчика», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
Ответчик обязан был в определенный договором срок осуществить слив нефтепродуктов и вернуть пустые цистерны. «РН-Аэро» указывает, что ответчик превысил установленный период, ссылаясь на данные главного вычислительного центра «РЖД». По решению арбитражного суда, «ЮТэйр — Вертолетные услуги» должна заплатить неустойку в размере 161 250 рублей, а также компенсацию судебных издержек — 9 080 рублей. Агентство направило в компании «РН-Аэро» и Utair запросы, в настоящее время ответы на запросы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair за полгода в два раза увеличила чистый убыток в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствует отчет компании.
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