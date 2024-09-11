11 сентября 2024

В главном вузе ХМАО ввели масочный режим из-за вспышки пневмонии

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЮГУ ввели масочный режим до 21 сентября
В ЮГУ ввели масочный режим до 21 сентября Фото:

В Югорском госуниверситете ввели масочный режим из-за вспышки заболевания пневмонией среди студентов. Приказ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«В связи с выявлением случаев группового заболевания внегоспитальной пневмонии среди обучающихся ФГБОУ ВО „Югорский государственный университет“ приказываю ввести в университете масочный режим на срок до 21.09.2024 включительно. Работникам и обучающимся применять средства индивидуальной защиты органов дыхания; обращаться за медпомощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний», — следует из распоряжения.

У студентов и сотрудников ЮГУ на входе будут проверять температуру. Также в вузе и некоторых корпусах общежитий проведут дезинфекцию.

Агентство URA.RU направило запрос в ЮГУ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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В Югорском госуниверситете ввели масочный режим из-за вспышки заболевания пневмонией среди студентов. Приказ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «В связи с выявлением случаев группового заболевания внегоспитальной пневмонии среди обучающихся ФГБОУ ВО „Югорский государственный университет“ приказываю ввести в университете масочный режим на срок до 21.09.2024 включительно. Работникам и обучающимся применять средства индивидуальной защиты органов дыхания; обращаться за медпомощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний», — следует из распоряжения. У студентов и сотрудников ЮГУ на входе будут проверять температуру. Также в вузе и некоторых корпусах общежитий проведут дезинфекцию. Агентство URA.RU направило запрос в ЮГУ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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