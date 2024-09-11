В главном вузе ХМАО ввели масочный режим из-за вспышки пневмонии

В Югорском госуниверситете ввели масочный режим из-за вспышки заболевания пневмонией среди студентов. Приказ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«В связи с выявлением случаев группового заболевания внегоспитальной пневмонии среди обучающихся ФГБОУ ВО „Югорский государственный университет“ приказываю ввести в университете масочный режим на срок до 21.09.2024 включительно. Работникам и обучающимся применять средства индивидуальной защиты органов дыхания; обращаться за медпомощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний», — следует из распоряжения.
У студентов и сотрудников ЮГУ на входе будут проверять температуру. Также в вузе и некоторых корпусах общежитий проведут дезинфекцию.
Агентство URA.RU направило запрос в ЮГУ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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