В Екатеринбурге взлетели зарплаты фермеров

«Авито Работа»: в Екатеринбурге зарплата овощеводов выросла на 52%
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата овощеводов стала выше на 52% Фото:

В Екатеринбурге самой высокооплачиваемой в сфере сельского хозяйства стала профессия овощевода, зарплаты для этих специалистов выросли на 52%. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе».

«В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты для овощеводов выросли на 105,6% по итогам летнего сезона. Среди всех профессий, для этой произошел наиболее значительный прирост +52%», — говорится в релизе. На втором месте по увеличению заработной платы оказались водители тракторов, им платят в среднем 65,8 тысяч рублей (+46% по сравнению с прошлогодним летним сезоном). Для технологов зарплаты увеличились на 9%, однако платят им больше водителей — в среднем 75,2 тысяч рублей.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов рассказал, что сельское хозяйство столкнулось с острой нехваткой кадров, дефицит затрагивает специалистов всех квалификаций. «Конкуренция за экспертов постоянно растет, поэтому работодатели вынуждены предлагать более привлекательные условия труда, непрерывно повышая зарплаты», — пояснил Губанов.

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В Екатеринбурге самой высокооплачиваемой в сфере сельского хозяйства стала профессия овощевода, зарплаты для этих специалистов выросли на 52%. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе». «В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты для овощеводов выросли на 105,6% по итогам летнего сезона. Среди всех профессий, для этой произошел наиболее значительный прирост +52%», — говорится в релизе. На втором месте по увеличению заработной платы оказались водители тракторов, им платят в среднем 65,8 тысяч рублей (+46% по сравнению с прошлогодним летним сезоном). Для технологов зарплаты увеличились на 9%, однако платят им больше водителей — в среднем 75,2 тысяч рублей. Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов рассказал, что сельское хозяйство столкнулось с острой нехваткой кадров, дефицит затрагивает специалистов всех квалификаций. «Конкуренция за экспертов постоянно растет, поэтому работодатели вынуждены предлагать более привлекательные условия труда, непрерывно повышая зарплаты», — пояснил Губанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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