Mash: 200 солдат ВСУ сдались в плен под Курском

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики
На данный момент обменный фонд составляет 5000 человек Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

За прошедшие четыре дня около 200 солдат ВСУ добровольно сдались в плен в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Значительная часть оказалась в плену после зачистки Снагости и Апанасовки (около 200 — прим. URA.RU) солдат, которые вернулись под контроль ВС РФ практически без прямого боестолкновения с противником. На данный момент обменный фонд составляет 5000 человек. Эта цифра — количество пленных со всех направлений СВО», — написал Mash в своем telegram-канале.

В число пленных вошли штурмовики из территориальной обороны, бывшие заключенные и боевики национальных батальонов, отмечает Mash. Многие из них проходили обучение разведке в Великобритании. Также Mash публикует видео радиоперехвата разговора украинского пехотинца и его командира. Первый рассказал о том, что ВСУ собираются отступать из-за активной атаки российских войск, на что командир приказал всем бойцам не оставлять позиции.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки 12 бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ. В ведомстве добавили, что потери украинской армии за прошедшие сутки составили 300 бойцов и 34 единицы техники.

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За прошедшие четыре дня около 200 солдат ВСУ добровольно сдались в плен в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Значительная часть оказалась в плену после зачистки Снагости и Апанасовки (около 200 — прим. URA.RU) солдат, которые вернулись под контроль ВС РФ практически без прямого боестолкновения с противником. На данный момент обменный фонд составляет 5000 человек. Эта цифра — количество пленных со всех направлений СВО», — написал Mash в своем telegram-канале. В число пленных вошли штурмовики из территориальной обороны, бывшие заключенные и боевики национальных батальонов, отмечает Mash. Многие из них проходили обучение разведке в Великобритании. Также Mash публикует видео радиоперехвата разговора украинского пехотинца и его командира. Первый рассказал о том, что ВСУ собираются отступать из-за активной атаки российских войск, на что командир приказал всем бойцам не оставлять позиции. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки 12 бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ. В ведомстве добавили, что потери украинской армии за прошедшие сутки составили 300 бойцов и 34 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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