Mash: 200 солдат ВСУ сдались в плен под Курском

13 сентября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

На данный момент обменный фонд составляет 5000 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ За прошедшие четыре дня около 200 солдат ВСУ добровольно сдались в плен в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Значительная часть оказалась в плену после зачистки Снагости и Апанасовки (около 200 — прим. URA.RU) солдат, которые вернулись под контроль ВС РФ практически без прямого боестолкновения с противником. На данный момент обменный фонд составляет 5000 человек. Эта цифра — количество пленных со всех направлений СВО», — написал Mash в своем telegram-канале. В число пленных вошли штурмовики из территориальной обороны, бывшие заключенные и боевики национальных батальонов, отмечает Mash. Многие из них проходили обучение разведке в Великобритании. Также Mash публикует видео радиоперехвата разговора украинского пехотинца и его командира. Первый рассказал о том, что ВСУ собираются отступать из-за активной атаки российских войск, на что командир приказал всем бойцам не оставлять позиции. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки 12 бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ. В ведомстве добавили, что потери украинской армии за прошедшие сутки составили 300 бойцов и 34 единицы техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедшие четыре дня около 200 солдат ВСУ добровольно сдались в плен в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Значительная часть оказалась в плену после зачистки Снагости и Апанасовки (около 200 — прим. URA.RU) солдат, которые вернулись под контроль ВС РФ практически без прямого боестолкновения с противником. На данный момент обменный фонд составляет 5000 человек. Эта цифра — количество пленных со всех направлений СВО», — написал Mash в своем telegram-канале. В число пленных вошли штурмовики из территориальной обороны, бывшие заключенные и боевики национальных батальонов, отмечает Mash. Многие из них проходили обучение разведке в Великобритании. Также Mash публикует видео радиоперехвата разговора украинского пехотинца и его командира. Первый рассказал о том, что ВСУ собираются отступать из-за активной атаки российских войск, на что командир приказал всем бойцам не оставлять позиции. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки 12 бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ. В ведомстве добавили, что потери украинской армии за прошедшие сутки составили 300 бойцов и 34 единицы техники.