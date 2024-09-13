В Челябинске продается кафе «За еду». Скрин

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В Курчатовском районе Челябинска продают общепит (архивное фото) Фото:

В Челябинске выставили на продажу кафе с дизайнерским ремонтом под ключ на улице Косарева. Помещение с оборудованием и мебелью предлагают купить за 26,8 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Полностью обoрудовaнное кaфe c дизaйнepским рeмонтoм. Пoмeщeние площадью 153,6 квадратных метра ocнащено вceй нeобходимой мебелью, пpoфеccионaльным оборудованием, а также современным интерьером. 175 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что объект имеет удобное расположение в Курчатовском районе. Заведение готово к запуску и эксплуатации без дополнительных вложений.

Как ранее сообщало URA.RU, располагающийся в центре Челябинска ресторан «Шах и мята» в очередной раз выставили на продажу. Цена объекта составляет 12,5 млн рублей. Весной 2024 года заведение продавали за 8 млн.

Кафе с дизайнерским ремонтом и профессиональным кухонным оборудованием продают на первом этаже жилого дома
Кафе с дизайнерским ремонтом и профессиональным кухонным оборудованием продают на первом этаже жилого дома

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В Челябинске выставили на продажу кафе с дизайнерским ремонтом под ключ на улице Косарева. Помещение с оборудованием и мебелью предлагают купить за 26,8 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Полностью обoрудовaнное кaфe c дизaйнepским рeмонтoм. Пoмeщeние площадью 153,6 квадратных метра ocнащено вceй нeобходимой мебелью, пpoфеccионaльным оборудованием, а также современным интерьером. 175 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что объект имеет удобное расположение в Курчатовском районе. Заведение готово к запуску и эксплуатации без дополнительных вложений. Как ранее сообщало URA.RU, располагающийся в центре Челябинска ресторан «Шах и мята» в очередной раз выставили на продажу. Цена объекта составляет 12,5 млн рублей. Весной 2024 года заведение продавали за 8 млн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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