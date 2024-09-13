В Курчатовском районе Челябинска продают общепит (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу кафе с дизайнерским ремонтом под ключ на улице Косарева. Помещение с оборудованием и мебелью предлагают купить за 26,8 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Полностью обoрудовaнное кaфe c дизaйнepским рeмонтoм. Пoмeщeние площадью 153,6 квадратных метра ocнащено вceй нeобходимой мебелью, пpoфеccионaльным оборудованием, а также современным интерьером. 175 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что объект имеет удобное расположение в Курчатовском районе. Заведение готово к запуску и эксплуатации без дополнительных вложений.

Как ранее сообщало URA.RU, располагающийся в центре Челябинска ресторан «Шах и мята» в очередной раз выставили на продажу. Цена объекта составляет 12,5 млн рублей. Весной 2024 года заведение продавали за 8 млн.

Кафе с дизайнерским ремонтом и профессиональным кухонным оборудованием продают на первом этаже жилого дома Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_153.6_m_4738184100