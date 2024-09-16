Пермский врач-эндокринолог раскрыла 10 правил, которые уберегут детей от ожирения

Сбалансированное питание, отказ от гаджетов во время приема пищи, физическая активность и качественный сон способны уберечь детей от ожирения. Об этом заявила врач-эндокринолог Краевой детской клинической больницы Ольга Красноперова. Рекомендации специалиста приводятся на сайте минздрава Пермского края. Краноперова обращает внимание на то, что культура питания формируется в семье, но дети и подростки подвержены мощному влиянию реклама и интернета. В то же время родители могут обучить детей умению читать продуктовые этикетки и выбирать полезные продукты.
«Культура питания формируется в семье и прививается с самого детства. Еще один важный момент — навязчивая реклама и влияние интернета. С одной стороны это риски попасть под влияние некомпетентных людей, с другой — мощная пропаганда. Детям нужно объяснить, как важно следить за своим здоровьем и правильно питаться. Необходимо обучать детей умению читать продуктовые этикетки и выбирать полезные продукты», — отмечает Красноперова.
Врач-эндокринолог приводит 10 рекомендаций по профилактике детского ожирения:
- питание должно быть разнообразным и не должно состоять из временных ограничений — это здоровое пищевое поведение;
- количество продуктов от 30 до 50 и более наименований в неделю — залог разнообразия пищевых ингредиентов;
- осознанный выбор продуктов (избегать полуфабрикатов и продуктов глубокой промышленной переработки);
- баланс пищевой тарелки — по четверти овощи клетчатки (овощи и фрукты), белков и медленных углеводов;
- соблюдение режима приема пищи;
- на жертвовать завтраком ради вечерней еды;
- десерты — маленькая порция один раз в день (не больше ладони ребенка);
- отказ от сладких напитков в любом виде в пользу обычной воды;
- отказ от гаджетов во время приема пищи отдельно от еды.
- вечерний прием пищи не позднее, чем за 2-3 часа до сна.
Правильное питание должно сопровождаться регулярной физической нагрузкой (не менее 60 минут в день). Помимо этого Красноперова рекомендует контролировать использование гаджетов (не более 1-2 часов) и высыпаться: качество и продолжительность сна положительно сказываются на общем самочувствии и способны влиять на аппетит, подытоживает специалист.
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