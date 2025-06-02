Участок у Центрального рынка в Перми засадят растениями за 10 млн рублей

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Новые растения появятся в экопарке у Данилихи
Новые растения появятся в экопарке у Данилихи Фото:

В Перми высадят тысячи растений на участке у Центрального рынка. Он входит в состав экопарка «Долина реки Данилихи». На работы выделили более десяти миллионов рублей.

«Выполнение работ по посадке и уходу за зелеными насаждениями в районе Центрального рынка города Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,2 млн рублей. Сроки выполнения работ — со дня заключения контракта до 30 октября 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Работы проведут в два этапа. На первом подрядчику требуется посеять 4 472 квадратных метра газона и посадить 5 196 многолетних цветов, а на втором — посадить 39 деревьев, 679 кустарников и обеспечить уход за растениями. 

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В Перми высадят тысячи растений на участке у Центрального рынка. Он входит в состав экопарка «Долина реки Данилихи». На работы выделили более десяти миллионов рублей. «Выполнение работ по посадке и уходу за зелеными насаждениями в районе Центрального рынка города Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,2 млн рублей. Сроки выполнения работ — со дня заключения контракта до 30 октября 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Работы проведут в два этапа. На первом подрядчику требуется посеять 4 472 квадратных метра газона и посадить 5 196 многолетних цветов, а на втором — посадить 39 деревьев, 679 кустарников и обеспечить уход за растениями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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