Участок у Центрального рынка в Перми засадят растениями за 10 млн рублей

В Перми высадят тысячи растений на участке у Центрального рынка. Он входит в состав экопарка «Долина реки Данилихи». На работы выделили более десяти миллионов рублей.
«Выполнение работ по посадке и уходу за зелеными насаждениями в районе Центрального рынка города Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,2 млн рублей. Сроки выполнения работ — со дня заключения контракта до 30 октября 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Работы проведут в два этапа. На первом подрядчику требуется посеять 4 472 квадратных метра газона и посадить 5 196 многолетних цветов, а на втором — посадить 39 деревьев, 679 кустарников и обеспечить уход за растениями.
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