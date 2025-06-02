Пермскому миллиардеру Репину отказали во втором гражданстве, которое было нужно ему из-за политики

Пермский миллиардер Репин не смог получить второе гражданство
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Александр Репин уверяет, что завязал с политикой
Александр Репин уверяет, что завязал с политикой Фото:

Совладелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин не смог получить второе гражданство. Год назад он говорил URA.RU, что оно было для того, чтобы избавиться от подозрений в строительстве политической карьеры. Репин баллотировался в губернаторы в 2020 году, но не смог пройти регистрацию.

«Нет, не получил гражданство», — коротко ответил он на вопрос корреспондента URA.RU, отказавших от других комментариев по этой теме. На вопрос «почему отказали», Репин сказал «Это мое дело».

В мае 2024 года Александр Репин сообщал, что подал документы на второе гражданство «через некоторое время после выборов губернатора в 2020 году». И сделал это для того, чтобы «все забыли думать, что он будет строить какие-то политические козни»: людям с двойным гражданством нельзя участвовать в выборах в России.

Репин отметил, что, несмотря на это, он не планирует участвовать ни в выборах губернатора в 2025 году, ни в выборах 2026 года (гордума Перми, заксобрание, госдума). Он не видит в этом смысла. «Кому нужен простой пенсионер?» — задался вопросом Александр Репин. Тем более, что губернатор Дмитрий Махонин действительно много сделал для региона за последние пять лет, отметил он.

Выборы губернатора пройдут в сентябре 2025 года. Дмитрий Махонин будет баллотироваться от «Единой России».

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Совладелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин не смог получить второе гражданство. Год назад он говорил URA.RU, что оно было для того, чтобы избавиться от подозрений в строительстве политической карьеры. Репин баллотировался в губернаторы в 2020 году, но не смог пройти регистрацию. «Нет, не получил гражданство», — коротко ответил он на вопрос корреспондента URA.RU, отказавших от других комментариев по этой теме. На вопрос «почему отказали», Репин сказал «Это мое дело». В мае 2024 года Александр Репин сообщал, что подал документы на второе гражданство «через некоторое время после выборов губернатора в 2020 году». И сделал это для того, чтобы «все забыли думать, что он будет строить какие-то политические козни»: людям с двойным гражданством нельзя участвовать в выборах в России. Репин отметил, что, несмотря на это, он не планирует участвовать ни в выборах губернатора в 2025 году, ни в выборах 2026 года (гордума Перми, заксобрание, госдума). Он не видит в этом смысла. «Кому нужен простой пенсионер?» — задался вопросом Александр Репин. Тем более, что губернатор Дмитрий Махонин действительно много сделал для региона за последние пять лет, отметил он. Выборы губернатора пройдут в сентябре 2025 года. Дмитрий Махонин будет баллотироваться от «Единой России».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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