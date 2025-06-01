01 июня 2025

В Пермском крае обустроят новый современный пляж с фотозоной. Фото

В Губахинском округе Пермского края обустроят пляж за 6,2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж появится в Губахе в середине июля
Пляж появится в Губахе в середине июля Фото:

В рабочем поселке Широковский Губахинского округа Пермского края появится новый обустроенный пляж. Соответствующий проект контракта появился на сайте госзакупок.

«Предмет контракта: оборудование организованного места отдыха людей у воды в рабочем поселке Широковский Губахинского округа. Сроки выполнения работ: с 23 июня по 18 июля 2025 года. Первоначальная стоимость контракта — 6,62 млн рублей», — сообщается в документации к закупке.

На пляже будут располагаться две фотозоны, кабинки для переодевания, урны, навесы, биотуалет и детская площадка. На территории будут установлены четыре беседки, 30 шезлонгов и 250 метров настила.

Ранее URA.RU сообщало, мэрия Перми отказалась от создания новых пляжей на берегах Камы «в силу несоответствия гидрологическим требованиям». О причинах такого решения рассказали специалисты пермской администрации.

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В рабочем поселке Широковский Губахинского округа Пермского края появится новый обустроенный пляж. Соответствующий проект контракта появился на сайте госзакупок. «Предмет контракта: оборудование организованного места отдыха людей у воды в рабочем поселке Широковский Губахинского округа. Сроки выполнения работ: с 23 июня по 18 июля 2025 года. Первоначальная стоимость контракта — 6,62 млн рублей», — сообщается в документации к закупке. На пляже будут располагаться две фотозоны, кабинки для переодевания, урны, навесы, биотуалет и детская площадка. На территории будут установлены четыре беседки, 30 шезлонгов и 250 метров настила. Ранее URA.RU сообщало, мэрия Перми отказалась от создания новых пляжей на берегах Камы «в силу несоответствия гидрологическим требованиям». О причинах такого решения рассказали специалисты пермской администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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