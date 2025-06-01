В рабочем поселке Широковский Губахинского округа Пермского края появится новый обустроенный пляж. Соответствующий проект контракта появился на сайте госзакупок.
«Предмет контракта: оборудование организованного места отдыха людей у воды в рабочем поселке Широковский Губахинского округа. Сроки выполнения работ: с 23 июня по 18 июля 2025 года. Первоначальная стоимость контракта — 6,62 млн рублей», — сообщается в документации к закупке.
На пляже будут располагаться две фотозоны, кабинки для переодевания, урны, навесы, биотуалет и детская площадка. На территории будут установлены четыре беседки, 30 шезлонгов и 250 метров настила.
Ранее URA.RU сообщало, мэрия Перми отказалась от создания новых пляжей на берегах Камы «в силу несоответствия гидрологическим требованиям». О причинах такого решения рассказали специалисты пермской администрации.
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