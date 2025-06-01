Пермский завод по производству химреагентов снизил прибыль на сотни миллионов

Пермское ООО «Химпром» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании составила 902 млн рублей. Это более чем на 200 млн рублей меньше, чем годом ранее.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Химпром“ за 2024 год. Выручка — 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 902,4 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 1,12 млрд рублей.
Компания ведет свою деятельность с 2003 года. Специализируется на разработке, производстве и внедрении химических реагентов и технологических решений в различных отраслях промышленности.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход. ООО «МетаПермь» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3 млрд рублей.
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