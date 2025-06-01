День летнего солнцестояния пермяки отметят в аномальной зоне с шаманом и бубнами

Праздник летнего солнцестояния три дня будут отмечать в селе Молебка Пермского края, известном своей аномальностью из-за активности НЛО. С 20 по 21 июня гостей праздника ждут кроме прочего шаманские и энергетические очистительные практики, беседы о шаманизме, магии и эзотерике, а также лекции и мастер-классы по бытовой магии и шаманские практики с бубном.
«Шаманские и энергетические очистительные практики. По записи: банные практики — на очищение, преобразование, исцеление. Обрядовая банная чистка с заговором на любовь и достаток. Лекция и мастер-классы по бытовой магии с Велеславой. Шаманские практики с бубном. Огненные и водные практики: прыжки через огонь, хождение по углям, запуск венков», — перечислены пункты программы праздника в соцсети «ВКонтакте».
Одним из организаторов мероприятия стал травник Мишель Абдулов, который, как рассказывало URA.RU, соорудил в Молебке гигантский коловрат. В Молебке теперь часто отмечают древнеславянские праздники, например Водокрес и День Перуна.
Село Молебка считается аномальным местом — рядом расположена «Зона-М». Место многие годы привлекает к себе уфологов, которые утверждают, что неоднократно видели здесь НЛО.
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