01 июня 2025

День летнего солнцестояния пермяки отметят в аномальной зоне с шаманом и бубнами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шаман проведет энергетические практики
Шаман проведет энергетические практики Фото:

Праздник летнего солнцестояния три дня будут отмечать в селе Молебка Пермского края, известном своей аномальностью из-за активности НЛО. С 20 по 21 июня гостей праздника ждут кроме прочего шаманские и энергетические очистительные практики, беседы о шаманизме, магии и эзотерике, а также лекции и мастер-классы по бытовой магии и шаманские практики с бубном.

«Шаманские и энергетические очистительные практики. По записи: банные практики — на очищение, преобразование, исцеление. Обрядовая банная чистка с заговором на любовь и достаток. Лекция и мастер-классы по бытовой магии с Велеславой. Шаманские практики с бубном. Огненные и водные практики: прыжки через огонь, хождение по углям, запуск венков», — перечислены пункты программы праздника в соцсети «ВКонтакте».

Одним из организаторов мероприятия стал травник Мишель Абдулов, который, как рассказывало URA.RU, соорудил в Молебке гигантский коловрат. В Молебке теперь часто отмечают древнеславянские праздники, например Водокрес и День Перуна

Село Молебка считается аномальным местом — рядом расположена «Зона-М». Место многие годы привлекает к себе уфологов, которые утверждают, что неоднократно видели здесь НЛО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Праздник летнего солнцестояния три дня будут отмечать в селе Молебка Пермского края, известном своей аномальностью из-за активности НЛО. С 20 по 21 июня гостей праздника ждут кроме прочего шаманские и энергетические очистительные практики, беседы о шаманизме, магии и эзотерике, а также лекции и мастер-классы по бытовой магии и шаманские практики с бубном. «Шаманские и энергетические очистительные практики. По записи: банные практики — на очищение, преобразование, исцеление. Обрядовая банная чистка с заговором на любовь и достаток. Лекция и мастер-классы по бытовой магии с Велеславой. Шаманские практики с бубном. Огненные и водные практики: прыжки через огонь, хождение по углям, запуск венков», — перечислены пункты программы праздника в соцсети «ВКонтакте». Одним из организаторов мероприятия стал травник Мишель Абдулов, который, как рассказывало URA.RU, соорудил в Молебке гигантский коловрат. В Молебке теперь часто отмечают древнеславянские праздники, например Водокрес и День Перуна.  Село Молебка считается аномальным местом — рядом расположена «Зона-М». Место многие годы привлекает к себе уфологов, которые утверждают, что неоднократно видели здесь НЛО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...