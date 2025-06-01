Пермский калийный гигант начал оздоровительную кампанию для детей сотрудников

В пермском ПАО «Уралкалий» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников: более тысячи детей в возрасте от 7 до 12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре компании «Уральские самоцветы». Еще 500 детей отдохнут в березниковских лагерях «Дружба» и «Сказка». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«На финансирование детского отдыха в этом году компания направит более 67,5 млн рублей. В ходе кампании дети смогут принять участие в разнообразных спортивных, творческих и образовательных мероприятиях, что будет способствовать их всестороннему развитию», — сообщила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова.
При оплате путевки взнос родителей составит 20% от полной стоимости. Остальные расходы в рамках социального пакета, который признан одним из лучших среди предприятий горно-химической отрасли Пермского края, берет на себя компания.
Ранее URA.RU сообщало, что в больнице города Соликамска обновили медицинское оборудование. На средства калийного гиганта был закуплен рентгеновский излучатель для компьютерного томографа и лазерная система для удаления камней из почек. Общая стоимость оборудования составила порядка 16 млн рублей.
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