01 июня 2025

Пермский калийный гигант начал оздоровительную кампанию для детей сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 1,5 тысяч детей сотрудников компании получат путевки в лагеря
Более 1,5 тысяч детей сотрудников компании получат путевки в лагеря Фото:

В пермском ПАО «Уралкалий» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников: более тысячи детей в возрасте от 7 до 12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре компании «Уральские самоцветы». Еще 500 детей отдохнут в березниковских лагерях «Дружба» и «Сказка». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«На финансирование детского отдыха в этом году компания направит более 67,5 млн рублей. В ходе кампании дети смогут принять участие в разнообразных спортивных, творческих и образовательных мероприятиях, что будет способствовать их всестороннему развитию», — сообщила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова.

При оплате путевки взнос родителей составит 20% от полной стоимости. Остальные расходы в рамках социального пакета, который признан одним из лучших среди предприятий горно-химической отрасли Пермского края, берет на себя компания.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице города Соликамска обновили медицинское оборудование. На средства калийного гиганта был закуплен рентгеновский излучатель для компьютерного томографа и лазерная система для удаления камней из почек. Общая стоимость оборудования составила порядка 16 млн рублей.

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В пермском ПАО «Уралкалий» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников: более тысячи детей в возрасте от 7 до 12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре компании «Уральские самоцветы». Еще 500 детей отдохнут в березниковских лагерях «Дружба» и «Сказка». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «На финансирование детского отдыха в этом году компания направит более 67,5 млн рублей. В ходе кампании дети смогут принять участие в разнообразных спортивных, творческих и образовательных мероприятиях, что будет способствовать их всестороннему развитию», — сообщила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова. При оплате путевки взнос родителей составит 20% от полной стоимости. Остальные расходы в рамках социального пакета, который признан одним из лучших среди предприятий горно-химической отрасли Пермского края, берет на себя компания. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице города Соликамска обновили медицинское оборудование. На средства калийного гиганта был закуплен рентгеновский излучатель для компьютерного томографа и лазерная система для удаления камней из почек. Общая стоимость оборудования составила порядка 16 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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