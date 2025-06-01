В лесничестве Пермского края ввели карантин из-за опасного вредителя

В Березниковском лесничестве (Пермский край) введен карантин из-за обнаружения уссурийского полиграфа — опасного вредителя хвойных деревьев. Карантинные фитосанитарные зоны охватили площадь 9,7 тысяч гектаров.
«Насекомое было выявлено в ходе плановых обследований лесных массивов. Уссурийский полиграф — это жук-короед размером около 2 миллиметров, который поражает здоровые пихты и заражает их фитопатогенным грибом», — сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на официальном сайте.
В марте URA.RU сообщало о том, что в Прикамье уссурийский полиграф выйдет из зимней спячки примерно в середине мая. По данным минприроды региона, насекомое уже повредило пихты на 23 территориях в 43 муниципалитетах Пермского края. Площадь распространения короеда превышает 3 000 гектаров. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Добрянском и Пермском районах. О том, что уссурийский полиграф опаснее других вредителей, ранее предупреждал доцент ПГНИУ Виктор Ефимик.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!