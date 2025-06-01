01 июня 2025

В лесничестве Пермского края ввели карантин из-за опасного вредителя

В лесничестве Пермского края ввели карантин по уссурийскому полиграфу
© Служба новостей «URA.RU»
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Карантинные фитосанитарные зоны охватили 9,7 тысяч гектаров лесничества
Карантинные фитосанитарные зоны охватили 9,7 тысяч гектаров лесничества Фото:

В Березниковском лесничестве (Пермский край) введен карантин из-за обнаружения уссурийского полиграфа — опасного вредителя хвойных деревьев. Карантинные фитосанитарные зоны охватили площадь 9,7 тысяч гектаров. 

«Насекомое было выявлено в ходе плановых обследований лесных массивов. Уссурийский полиграф — это жук-короед размером около 2 миллиметров, который поражает здоровые пихты и заражает их фитопатогенным грибом», — сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на официальном сайте. 

В марте URA.RU сообщало о том, что в Прикамье уссурийский полиграф выйдет из зимней спячки примерно в середине мая. По данным минприроды региона, насекомое уже повредило пихты на 23 территориях в 43 муниципалитетах Пермского края. Площадь распространения короеда превышает 3 000 гектаров. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Добрянском и Пермском районах. О том, что уссурийский полиграф опаснее других вредителей, ранее предупреждал доцент ПГНИУ Виктор Ефимик.

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В Березниковском лесничестве (Пермский край) введен карантин из-за обнаружения уссурийского полиграфа — опасного вредителя хвойных деревьев. Карантинные фитосанитарные зоны охватили площадь 9,7 тысяч гектаров.  «Насекомое было выявлено в ходе плановых обследований лесных массивов. Уссурийский полиграф — это жук-короед размером около 2 миллиметров, который поражает здоровые пихты и заражает их фитопатогенным грибом», — сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на официальном сайте.  В марте URA.RU сообщало о том, что в Прикамье уссурийский полиграф выйдет из зимней спячки примерно в середине мая. По данным минприроды региона, насекомое уже повредило пихты на 23 территориях в 43 муниципалитетах Пермского края. Площадь распространения короеда превышает 3 000 гектаров. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Добрянском и Пермском районах. О том, что уссурийский полиграф опаснее других вредителей, ранее предупреждал доцент ПГНИУ Виктор Ефимик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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