В ХМАО подросток, стрелявший в ребенка, избежал колонии

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Суд освободил из-под стражи подростка после вынесения приговора
Суд освободил из-под стражи подростка после вынесения приговора Фото:

Пыть-Яхский городской суд вынес приговор в пять месяцев воспитательной колонии подростку, который стрелял в ребенка, после чего освободил из-под стражи в зале суда. Такое решение было принято в связи с тем, что суд засчитал в срок отбытия время, которое подросток провел во время содержания под стражей.

«Приговором Пыть-Яхского подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять месяцев 28 дней с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В связи с тем, что суд зачел в срок отбытия наказания время его содержания под стражей, несовершеннолетний подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда», — сообщает telegram-канал «Суды Югры».

Инцидент произошел весной. Подросток, находясь в компании на улице Пыть-Яха, вел себя вызывающе и целился из оружия в голову проезжавшему мимо на велосипеде шестилетнему мальчику. Ехавший следом за ним 10-летний ребенок сделал подростку замечание, после чего тот выстрелил ему в бедро.

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Пыть-Яхский городской суд вынес приговор в пять месяцев воспитательной колонии подростку, который стрелял в ребенка, после чего освободил из-под стражи в зале суда. Такое решение было принято в связи с тем, что суд засчитал в срок отбытия время, которое подросток провел во время содержания под стражей. «Приговором Пыть-Яхского подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять месяцев 28 дней с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В связи с тем, что суд зачел в срок отбытия наказания время его содержания под стражей, несовершеннолетний подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда», — сообщает telegram-канал «Суды Югры». Инцидент произошел весной. Подросток, находясь в компании на улице Пыть-Яха, вел себя вызывающе и целился из оружия в голову проезжавшему мимо на велосипеде шестилетнему мальчику. Ехавший следом за ним 10-летний ребенок сделал подростку замечание, после чего тот выстрелил ему в бедро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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