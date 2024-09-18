В ХМАО подросток, стрелявший в ребенка, избежал колонии

Пыть-Яхский городской суд вынес приговор в пять месяцев воспитательной колонии подростку, который стрелял в ребенка, после чего освободил из-под стражи в зале суда. Такое решение было принято в связи с тем, что суд засчитал в срок отбытия время, которое подросток провел во время содержания под стражей.
«Приговором Пыть-Яхского подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять месяцев 28 дней с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В связи с тем, что суд зачел в срок отбытия наказания время его содержания под стражей, несовершеннолетний подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда», — сообщает telegram-канал «Суды Югры».
Инцидент произошел весной. Подросток, находясь в компании на улице Пыть-Яха, вел себя вызывающе и целился из оружия в голову проезжавшему мимо на велосипеде шестилетнему мальчику. Ехавший следом за ним 10-летний ребенок сделал подростку замечание, после чего тот выстрелил ему в бедро.
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