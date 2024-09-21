В Литве предложили расстреливать любителей русской музыки

Литовский телеведущий Альгис Раманаускас предложил радикальные меры в отношении любителей русской культуры. В одном из своих интернет-эфиров он заявил о необходимости расстреливать родителей, которые смотрят русские фильмы и слушают русскую музыку.
«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей — прим.) или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать», — заявил Раманаускас, его слова приводит радио Sputnik Литва. Его слова вызвали широкий общественный резонанс и негодование среди литовских парламентариев.
Депутат Сейма Мингадугас Пуйдокас выразил свое возмущение высказываниями Раманаускаса. Он обратился в полицию и призвал спикера Сейма и главу МИД Литвы оценить высказывания телеведущего. Пуйдокас подчеркнул, что такие публичные призывы к убийству и разжиганию ненависти не могут оставаться безнаказанными.
Этот инцидент стал не первым случаем скандальных высказываний Раманаускаса, который уже зарекомендовал себя как сторонник экстремистских мнений. В прошлом его заявления также подвергались критике и осуждению.
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