Россия показала инспекторам МАГАТЭ последствия атак ВСУ на подстанцию «Заря»

Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ознакомили с последствиями атаки на подстанцию «Заря». Об этом сообщается в Telegram станции.
«Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, ознакомили с последствиями вчерашней атаки [ВСУ] на подстанцию „Заря“... Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ЗАЭС. Автор поста отметил, что атаки Украины создают угрозу безопасности станции.
Ранее на ЗАЭС сообщили, что город-спутник станции подвергся повторной атаке дронов. В результате удара был поврежден трансформатор на подстанции «Заря», расположенной в непосредственной близости от периметра станции.
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