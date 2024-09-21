Россия показала инспекторам МАГАТЭ последствия атак ВСУ на подстанцию «Заря»

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Атаки ВСУ создают угрозу безопасности станции, отметили представителя
Атаки ВСУ создают угрозу безопасности станции, отметили представителя Фото:

Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ознакомили с последствиями атаки на подстанцию «Заря». Об этом сообщается в Telegram станции.

«Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, ознакомили с последствиями вчерашней атаки [ВСУ] на подстанцию „Заря“... Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ЗАЭС. Автор поста отметил, что атаки Украины создают угрозу безопасности станции.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что город-спутник станции подвергся повторной атаке дронов. В результате удара был поврежден трансформатор на подстанции «Заря», расположенной в непосредственной близости от периметра станции.

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Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ознакомили с последствиями атаки на подстанцию «Заря». Об этом сообщается в Telegram станции. «Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, ознакомили с последствиями вчерашней атаки [ВСУ] на подстанцию „Заря“... Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ЗАЭС. Автор поста отметил, что атаки Украины создают угрозу безопасности станции. Ранее на ЗАЭС сообщили, что город-спутник станции подвергся повторной атаке дронов. В результате удара был поврежден трансформатор на подстанции «Заря», расположенной в непосредственной близости от периметра станции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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