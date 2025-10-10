Экс-футболист «Спартака» пожаловался, что сборная РФ играет с непонятными соперниками

Экс-футболист Мостовой: сборная РФ играет с непонятными соперниками
Александр Мостовой недоволен, что Россия играет с непонятными командами
Александр Мостовой недоволен, что Россия играет с непонятными командами Фото:

Бывший игрок московского «Спартака» и национальной сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что в последние годы команда под руководством Валерия Карпина проводит матчи с «непонятными соперниками». По словам Мостового, встреча с Ираном является положительным моментом, поскольку этот соперник соответствует уровню сборной России.

«Хорошо, конечно, что соперник нормальный. Другое дело, что в играх сборной России нет никакого давления. Без разницы, выиграешь или проиграешь. Уже играем три с лишним года с какими-то непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды», — отметил Мостовой в разговоре с News.ru.

В настоящее время сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА и успешно прошла квалификационный этап, обеспечив себе участие в чемпионате мира 2026 года. Встреча между сборными России и Ирана запланирована на 10 октября на стадионе «Волгоград Арена».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить как российскую национальную сборную, так и клубные команды из России от участия во всех соревнованиях, проводимых под их эгидой. В результате российские клубы были лишены права выступать в таких турнирах, как Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. Национальная сборная России не получила возможность пройти квалификацию на чемпионат мира 2022 года, а также была отстранена от участия в чемпионате Европы 2024 года и не была включена в жеребьевку чемпионата мира 2026 года, который запланирован к проведению в США, Мексике и Канаде.

