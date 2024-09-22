В Петербурге накрыли секс-вечеринку с билетами за 700 тысяч рублей. Видео

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В Санкт-Петербурге планировали провести секс-вечеринку для богатых, пишет Shot
В Санкт-Петербурге планировали провести секс-вечеринку для богатых, пишет Shot Фото:

В Санкт-Петербурге полицией была раскрыта элитная секс-вечеринка, на которую входные билеты стоили почти 700 тысяч рублей. Мероприятие под названием «Ночь искушений INFERNO» (inferno в переводе с английского означает «ад») должно было пройти в отеле «Трезини».

«В Петербурге накрыли секс-вечеринку с входными билетами почти за 700 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что полиция была вызвана в отель «Трезини», где должен был пройти эротический VIP-вечер под названием «Ночь искушений INFERNO».

Всех гостей проверяли на соответствие дресс-коду — черные платья для женщин, смокинги для мужчин, а также обязательная черная маска. Цена билетов — от 35 тысяч рублей для девушек и до 695 тысяч рублей для пары. Мероприятие было отменено после вмешательства общественников, внутри были обнаружены предметы эротического характера, передали в telegram-канале.

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В Санкт-Петербурге полицией была раскрыта элитная секс-вечеринка, на которую входные билеты стоили почти 700 тысяч рублей. Мероприятие под названием «Ночь искушений INFERNO» (inferno в переводе с английского означает «ад») должно было пройти в отеле «Трезини». «В Петербурге накрыли секс-вечеринку с входными билетами почти за 700 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что полиция была вызвана в отель «Трезини», где должен был пройти эротический VIP-вечер под названием «Ночь искушений INFERNO». Всех гостей проверяли на соответствие дресс-коду — черные платья для женщин, смокинги для мужчин, а также обязательная черная маска. Цена билетов — от 35 тысяч рублей для девушек и до 695 тысяч рублей для пары. Мероприятие было отменено после вмешательства общественников, внутри были обнаружены предметы эротического характера, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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