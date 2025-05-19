Танки M1A1 Abrams, ранее списанные и обещанные правительством Австралии Украине, уже отправлены в Киев. Об этом сообщил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.
«M1A1 Abrams в настоящее время находятся в пути», — заявил Альбанезе во время онлайн-брифинга для представителей СМИ. Его слова передает ТАСС.
Он также подтвердил намерение продолжать оказывать военную помощь Украине. Энтони Альбанезе отметил готовность Австралии рассмотреть предложения от международной коалиции, выступающей за отправку миротворцев в Киев после установления мира.
Кроме того, премьер-министр отдельно напомнил, что со стороны Австралии введено более 1 400 санкционных мер против физических и юридических лиц из России. Он подчеркнул, что правительство страны продолжает анализировать возможные дополнительные шаги для усиления давления на российскою сторону.
Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что, по его оценке, военное оборудование, оставленное ВСУ в Курской области, может оцениваться не менее чем в 120 млн долларов. Он отметил, что противник оставил значительное количество современной техники западного производства без попыток ее эвакуировать. При этом эксперт добавил, что средняя стоимость одного танка Abrams на мировом рынке составляет около 12 млн долларов. Таким образом, приблизительная сумма за десять таких единиц техники достигает как минимум 120 млн долларов.
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