Искусственный интеллект облегчил работу половине челябинских ученых

Нейросети упростили работу для 48% ученых Челябинска. Как выяснили аналитики платформы «Авито Работа» в ходе опроса, чаще всего к возможностям искусственного интеллекта (ИИ) обращаются маркетологи.
«Среди челябинских ученых об эффективности использования технологии ИИ и сокращении рабочей нагрузки сообщили 48% опрошенных. Наиболее часто применении нейросетей отмечали представители сфер маркетинга, рекламы и PR (61% респондентов), банков и инвестиций (57%), фитнеса и салонов красоты (57%), юриспруденции (55%), IT и телекома (49%)», — указывают в «Авито Работа».
Опрос показал, что ИИ оказался наиболее полезным для людей с высокими и выше среднего доходами. Среди знающих о существовании нейросетей челябинцев 40% готовы обучиться их применению. Чаще других это готова делать молодежь и люди среднего возраста от 25 до 44 лет. Доля восприимчивых к новому в сфере ИИ здесь достигла 54%.
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