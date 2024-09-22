22 сентября 2024

Искусственный интеллект облегчил работу половине челябинских ученых

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейросети упростили работу разных категория челябинских специалистов
Нейросети упростили работу разных категория челябинских специалистов Фото:

Нейросети упростили работу для 48% ученых Челябинска. Как выяснили аналитики платформы «Авито Работа» в ходе опроса, чаще всего к возможностям искусственного интеллекта (ИИ) обращаются маркетологи.

«Среди челябинских ученых об эффективности использования технологии ИИ и сокращении рабочей нагрузки сообщили 48% опрошенных. Наиболее часто применении нейросетей отмечали представители сфер маркетинга, рекламы и PR (61% респондентов), банков и инвестиций (57%), фитнеса и салонов красоты (57%), юриспруденции (55%), IT и телекома (49%)», — указывают в «Авито Работа».

Опрос показал, что ИИ оказался наиболее полезным для людей с высокими и выше среднего доходами. Среди знающих о существовании нейросетей челябинцев 40% готовы обучиться их применению. Чаще других это готова делать молодежь и люди среднего возраста от 25 до 44 лет. Доля восприимчивых к новому в сфере ИИ здесь достигла 54%.

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Нейросети упростили работу для 48% ученых Челябинска. Как выяснили аналитики платформы «Авито Работа» в ходе опроса, чаще всего к возможностям искусственного интеллекта (ИИ) обращаются маркетологи. «Среди челябинских ученых об эффективности использования технологии ИИ и сокращении рабочей нагрузки сообщили 48% опрошенных. Наиболее часто применении нейросетей отмечали представители сфер маркетинга, рекламы и PR (61% респондентов), банков и инвестиций (57%), фитнеса и салонов красоты (57%), юриспруденции (55%), IT и телекома (49%)», — указывают в «Авито Работа». Опрос показал, что ИИ оказался наиболее полезным для людей с высокими и выше среднего доходами. Среди знающих о существовании нейросетей челябинцев 40% готовы обучиться их применению. Чаще других это готова делать молодежь и люди среднего возраста от 25 до 44 лет. Доля восприимчивых к новому в сфере ИИ здесь достигла 54%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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