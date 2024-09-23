«А душа?»: Путину назвали три главных жизненных приоритета россиян

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук выделил три приоритета для страны. К основным направлениям относятся энергетика и материаловедение, дополнительно он отметил и то, как важна душа.
«А душа?» — спросил Владимир Путин в ответ на слова Ковальчука о том, что главными приоритетами для России являются энергетика и материаловедение. Слова президента приводит официальный сайт Кремля. Ковальчук, в свою очередь, отметил, что душа и интеллект также играют важную роль и являются неотъемлемыми приоритетами для страны.
Глава «Курчатовского института» обозначил три центральных приоритета для России. Во-первых, он выделил важность реализации человеческих идей в материальные объекты. Первым приоритетом, по словам Курчатова, является энергетика. Вторым — материаловедение, а третий приоритет касается души и интеллекта. Ковальчук подчеркнул, что благодаря этим приоритетам Россия смогла добиться значительных успехов в области космонавтики и атомной энергетики, добавив, что в стране сложилась позитивная обстановка.
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