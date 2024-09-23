Власти заявили, что загрузка челябинских отелей выросла на 80%

В Центре проектного развития Челябинской области, подведомственном минэкономразвития региона, заявили, что загрузка отелей в области выросла на 80%. В разговоре с URA.RU участники рынка были более осторожны в оценках и отметили рост в пределах 10%.
«Усилия области по развитию туризма вошли в „белую книгу“ проконкурентных региональных практик за 2023 год. Результатом стало то, что загруженность гостиниц выросла на 80 %, загрузка экскурсоводов и гидов — на 50 %», — говорится в сообщении центра.
Глава регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Юрий Звонков отметил URA.RU, что рост был, но ниже. Динамику эксперт оценил в 10%. Если в 2022 году загруженность гостиниц региона составляла 55-60%, то год спустя — 60-65%. Директор апарт-отеля «Еловое» Мария Борисова сказала URA.RU, что заметного скачка не произошло. При этом руководитель акцентировала, что и оттока туристов не наблюдалось. Стоимость услуг отелей, добавил Звонков, в 2023 году несколько выросла, а в 2024 году осталась на прошлогоднем уровне.
Участник рынка отметил, что в 2024 году загородные отели столкнулись со снижением турпотока на 15-20%. Это связано с погодными условиями: лето оказалось холодней предыдущего.
Исполнительный директор Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева сказала, что в 2023 году рост спроса на экскурсии и услуги гидов был заметным. Отмена пандемийных ограничений привела к оживлению туристического рынка. При росте цен в 2024 году темпы прироста сократились, составив 10% в годовом выражении.
В Центре проектного развития уточнили, что «белая книга» составлена в Федеральной антимонопольной службе. Проект обобщает лучшие практики органов власти, направленные на развитие конкуренции. В Челябинской области на 2,04% увеличилось количество туроператоров. В конце 2023 года 10 тысяч школьников предприняли путешествие за бюджетный счет. Показатель за год увеличился на 112,63 %.
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