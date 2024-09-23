Украинский лидер Владимир Зеленский устроил поездку в США, чтобы отвлечь внимание украинцев от неудач ВСУ в Донбассе. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Сейчас Зеленский придумал вот этот прекрасный, конечно, перформанс с поездкой в США», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он добавил, что украинский лидер организовал поездку в США, чтобы отвлечь украинцев от неудач на фронте в Донбассе. Соскин охарактеризовал действия Зеленского и его офиса как «буффонаду» и неуместный перформанс на фоне кризиса на фронте.
Владимир Зеленский 23 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, где обсудит энергопотребности Украины и встретится с американскими бизнесменами. Также запланирована встреча с президентом США Джо Байденом для представления «плана победы», включающего возможность применения западного оружия для ударов вглубь России. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отметил, что может встретиться с Зеленским, передает RT.
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