Власти Японии заявили, что Россия угрожает безопасности страны

Правительство Японии прокомментировало инцидент с военным самолетом РФ
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
По мнению Минобороны Японии, истребители РФ нарушили воздушное пространство страны Фото:

Японское правительство считает, что ситуация с военным самолетом России у острова Хоккайдо представляет угрозу безопасности для Токио. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

«Мы считаем, что это не только серьезное нарушение суверенитета нашей страны, но и угроза нашей безопасности», — заявил Хаяси, отметив, что подобное неприемлемо. Информацию передает ТАСС.

Японское министерство обороны сообщило, что истребители F-35 были подняты в воздух из-за российского Ил-38, который якобы трижды заходил в воздушное пространство Токио 23 сентября. Согласно заявлению, самолет проводил в воздухе около минуты каждый раз, передает RT. При этом японские истребители F-35 впервые использовали инфракрасные ловушки. В японском Минобороны заявили, что российский истребитель нарушил воздушное пространство страны. В свою очередь, российское оборонное ведомство отметило, что все полеты военной авиации РФ выполняются с соблюдением международных правил и не представляют угрозы другим государствам.

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Японское правительство считает, что ситуация с военным самолетом России у острова Хоккайдо представляет угрозу безопасности для Токио. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси. «Мы считаем, что это не только серьезное нарушение суверенитета нашей страны, но и угроза нашей безопасности», — заявил Хаяси, отметив, что подобное неприемлемо. Информацию передает ТАСС. Японское министерство обороны сообщило, что истребители F-35 были подняты в воздух из-за российского Ил-38, который якобы трижды заходил в воздушное пространство Токио 23 сентября. Согласно заявлению, самолет проводил в воздухе около минуты каждый раз, передает RT. При этом японские истребители F-35 впервые использовали инфракрасные ловушки. В японском Минобороны заявили, что российский истребитель нарушил воздушное пространство страны. В свою очередь, российское оборонное ведомство отметило, что все полеты военной авиации РФ выполняются с соблюдением международных правил и не представляют угрозы другим государствам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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