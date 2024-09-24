Власти Японии заявили, что Россия угрожает безопасности страны

Правительство Японии прокомментировало инцидент с военным самолетом РФ

24 сентября 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

По мнению Минобороны Японии, истребители РФ нарушили воздушное пространство страны Фото: Анна Майорова © URA.RU Японское правительство считает, что ситуация с военным самолетом России у острова Хоккайдо представляет угрозу безопасности для Токио. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси. «Мы считаем, что это не только серьезное нарушение суверенитета нашей страны, но и угроза нашей безопасности», — заявил Хаяси, отметив, что подобное неприемлемо. Информацию передает ТАСС. Японское министерство обороны сообщило, что истребители F-35 были подняты в воздух из-за российского Ил-38, который якобы трижды заходил в воздушное пространство Токио 23 сентября. Согласно заявлению, самолет проводил в воздухе около минуты каждый раз, передает RT. При этом японские истребители F-35 впервые использовали инфракрасные ловушки. В японском Минобороны заявили, что российский истребитель нарушил воздушное пространство страны. В свою очередь, российское оборонное ведомство отметило, что все полеты военной авиации РФ выполняются с соблюдением международных правил и не представляют угрозы другим государствам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Японское правительство считает, что ситуация с военным самолетом России у острова Хоккайдо представляет угрозу безопасности для Токио. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси. «Мы считаем, что это не только серьезное нарушение суверенитета нашей страны, но и угроза нашей безопасности», — заявил Хаяси, отметив, что подобное неприемлемо. Информацию передает ТАСС. Японское министерство обороны сообщило, что истребители F-35 были подняты в воздух из-за российского Ил-38, который якобы трижды заходил в воздушное пространство Токио 23 сентября. Согласно заявлению, самолет проводил в воздухе около минуты каждый раз, передает RT. При этом японские истребители F-35 впервые использовали инфракрасные ловушки. В японском Минобороны заявили, что российский истребитель нарушил воздушное пространство страны. В свою очередь, российское оборонное ведомство отметило, что все полеты военной авиации РФ выполняются с соблюдением международных правил и не представляют угрозы другим государствам.