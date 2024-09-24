Власти Японии заявили, что Россия угрожает безопасности страны

Японское правительство считает, что ситуация с военным самолетом России у острова Хоккайдо представляет угрозу безопасности для Токио. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.
«Мы считаем, что это не только серьезное нарушение суверенитета нашей страны, но и угроза нашей безопасности», — заявил Хаяси, отметив, что подобное неприемлемо. Информацию передает ТАСС.
Японское министерство обороны сообщило, что истребители F-35 были подняты в воздух из-за российского Ил-38, который якобы трижды заходил в воздушное пространство Токио 23 сентября. Согласно заявлению, самолет проводил в воздухе около минуты каждый раз, передает RT. При этом японские истребители F-35 впервые использовали инфракрасные ловушки. В японском Минобороны заявили, что российский истребитель нарушил воздушное пространство страны. В свою очередь, российское оборонное ведомство отметило, что все полеты военной авиации РФ выполняются с соблюдением международных правил и не представляют угрозы другим государствам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.