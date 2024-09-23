23 сентября 2024

В Перми произошло массовое ДТП с КамАЗом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе столкнулись КамАЗ, "Газель" и легковые автомобили
На трассе столкнулись КамАЗ, "Газель" и легковые автомобили Фото:

В Перми на Западном обходе столкнулись КамАЗ, «Газель» и четыре легковых автомобиля. Видео аварии прислал в редакцию URA.RU читатель.

«ДТП утром 24 сентября на Западном обходе», — сообщил читатель. На кадрах видно, что на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края. Ответ на него ожидается.

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В Перми на Западном обходе столкнулись КамАЗ, «Газель» и четыре легковых автомобиля. Видео аварии прислал в редакцию URA.RU читатель. «ДТП утром 24 сентября на Западном обходе», — сообщил читатель. На кадрах видно, что на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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