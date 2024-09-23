На трассе столкнулись КамАЗ, "Газель" и легковые автомобили
В Перми на Западном обходе столкнулись КамАЗ, «Газель» и четыре легковых автомобиля. Видео аварии прислал в редакцию URA.RU читатель.
«ДТП утром 24 сентября на Западном обходе», — сообщил читатель. На кадрах видно, что на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!