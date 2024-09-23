Волк подошел к жилью нефтяников
В Ханты-Мансийском автономном округе нефтяники расстреляли волка, зашедшего в вагон-городок. Очевидцы утверждают, что инцидент произошел на одном из месторождений.
«Говорят, на „Белозерке“», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео в публикации видно, как один волк подошел к жилищу работников, несмотря на лай местных собак. Затем мужчины застрелили животное.
Агентство обратилось за комментарием по инциденту в окружное УМВД. В ведомстве уточнили, что в полицию по данному происшествию никто не обращался.
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