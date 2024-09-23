23 сентября 2024

Нефтяники ХМАО расстреляли волка, зашедшего в вагон-городок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Волк подошел к жилью нефтяников
Волк подошел к жилью нефтяников Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе нефтяники расстреляли волка, зашедшего в вагон-городок. Очевидцы утверждают, что инцидент произошел на одном из месторождений.

«Говорят, на „Белозерке“», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео в публикации видно, как один волк подошел к жилищу работников, несмотря на лай местных собак. Затем мужчины застрелили животное.

Агентство обратилось за комментарием по инциденту в окружное УМВД. В ведомстве уточнили, что в полицию по данному происшествию никто не обращался.

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В Ханты-Мансийском автономном округе нефтяники расстреляли волка, зашедшего в вагон-городок. Очевидцы утверждают, что инцидент произошел на одном из месторождений. «Говорят, на „Белозерке“», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео в публикации видно, как один волк подошел к жилищу работников, несмотря на лай местных собак. Затем мужчины застрелили животное. Агентство обратилось за комментарием по инциденту в окружное УМВД. В ведомстве уточнили, что в полицию по данному происшествию никто не обращался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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