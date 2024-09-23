Жительница ХМАО обвинила педагога в публикации пикантных фото в соцсетях

Жительница Нефтеюганска обвинила преподавателя детской школы искусств в публикации откровенных фотографий в социальных сетях. Югорчанка сообщила URA.RU, что считает виноватой педагога в распаде ее семьи.
«Между моим мужем и ней были долгие отношения. Я писала, чтобы она отстала от нашей семьи. Но это было бесполезно. В итоге муж подал на развод. В социальных сетях нашла фотографии этого преподавателя. Ее моральный облик меня шокировал. Она выставила совместное фото порнографического характера с полуобнаженным мужчиной, похожим на трансгендера. Были снимки с алкоголем в компании молодых людей. Все это мог видеть неограниченный круг лиц. Найденные фото, вместе с заявлением, я отправила в разные ведомства. Мне пришел ответ, что факты подтвердились и педагог наказана, но она до сих пор работает с детьми», — рассказала свое видение ситуации журналисту агентства жительница Нефтеюганска.
В ходе проверки факты, изложенные в заявлении о размещении запрещенных фотографий, подтвердились. Преподаватель привлечена к дисциплинарной ответственности, портрет на доске почета города Нефтеюганска был снят. «Все фотографии [из социальной сети Интернета] были удалены. Зачем эту историю вновь поднимать — непонятно», — прокомментировали URA.RU в Детской школе искусств.
Корреспондент агентства попыталась выяснить позицию второй стороны конфликта. Однако преподаватель отказалась давать какие-либо комментарии по телефону.
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