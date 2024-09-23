23 сентября 2024

Жительница ХМАО обвинила педагога в публикации пикантных фото в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница ХМАО обвинила педагога в публикации пикантных фото в соцсетях
Жительница ХМАО обвинила педагога в публикации пикантных фото в соцсетях Фото:

Жительница Нефтеюганска обвинила преподавателя детской школы искусств в публикации откровенных фотографий в социальных сетях. Югорчанка сообщила URA.RU, что считает виноватой педагога в распаде ее семьи.

«Между моим мужем и ней были долгие отношения. Я писала, чтобы она отстала от нашей семьи. Но это было бесполезно. В итоге муж подал на развод. В социальных сетях нашла фотографии этого преподавателя. Ее моральный облик меня шокировал. Она выставила совместное фото порнографического характера с полуобнаженным мужчиной, похожим на трансгендера. Были снимки с алкоголем в компании молодых людей. Все это мог видеть неограниченный круг лиц. Найденные фото, вместе с заявлением, я отправила в разные ведомства. Мне пришел ответ, что факты подтвердились и педагог наказана, но она до сих пор работает с детьми», — рассказала свое видение ситуации журналисту агентства жительница Нефтеюганска.

В ходе проверки факты, изложенные в заявлении о размещении запрещенных фотографий, подтвердились. Преподаватель привлечена к дисциплинарной ответственности, портрет на доске почета города Нефтеюганска был снят. «Все фотографии [из социальной сети Интернета] были удалены. Зачем эту историю вновь поднимать — непонятно», — прокомментировали URA.RU в Детской школе искусств.

Корреспондент агентства попыталась выяснить позицию второй стороны конфликта. Однако преподаватель отказалась давать какие-либо комментарии по телефону.

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Жительница Нефтеюганска обвинила преподавателя детской школы искусств в публикации откровенных фотографий в социальных сетях. Югорчанка сообщила URA.RU, что считает виноватой педагога в распаде ее семьи. «Между моим мужем и ней были долгие отношения. Я писала, чтобы она отстала от нашей семьи. Но это было бесполезно. В итоге муж подал на развод. В социальных сетях нашла фотографии этого преподавателя. Ее моральный облик меня шокировал. Она выставила совместное фото порнографического характера с полуобнаженным мужчиной, похожим на трансгендера. Были снимки с алкоголем в компании молодых людей. Все это мог видеть неограниченный круг лиц. Найденные фото, вместе с заявлением, я отправила в разные ведомства. Мне пришел ответ, что факты подтвердились и педагог наказана, но она до сих пор работает с детьми», — рассказала свое видение ситуации журналисту агентства жительница Нефтеюганска. В ходе проверки факты, изложенные в заявлении о размещении запрещенных фотографий, подтвердились. Преподаватель привлечена к дисциплинарной ответственности, портрет на доске почета города Нефтеюганска был снят. «Все фотографии [из социальной сети Интернета] были удалены. Зачем эту историю вновь поднимать — непонятно», — прокомментировали URA.RU в Детской школе искусств. Корреспондент агентства попыталась выяснить позицию второй стороны конфликта. Однако преподаватель отказалась давать какие-либо комментарии по телефону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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