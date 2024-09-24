В Абхазии закрыли выставку из-за портрета террориста Басаева

24 сентября 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

В Абхазии закрыли музей из-за фото Шамиля Басаева Фото: Vladimir Svartsevich/Global Look Press В Абхазии закрыли выставку в Государственном музее. Посольство России в республике сообщило, что причиной этого стало появление портрета террориста Шамиля Басаева в музее с пометкой «Герой Абхазии». «Государственный музей Абхазии в Сухуме временно закрыл экспозицию. Причиной стала фотография террориста Шамиля Басева», — цитирует РБК посольство России в республике. Первыми на появление экспозиции обратили внимание военкоры российских telegram-каналов. Они назвали этот шаг плевком в спину России, сообщает «Царьград». Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам группировки Шамиля Басаева, Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашев, за теракт в Чечне в 2005 году. Тогда погибли 15 человек и пострадали 36. Дудиев и Донашев осуждены к 24 и 25 годам лишения свободы соответственно. В июле 2005 года в Чечне члены банды Басаева похитили и убили мужчину, чтобы использовать его тело в теракте в селе Знаменское. По данным Следственного комитета, они подорвали автомобиль с телом мужчины, одетым в военную форму, в результате чего погибли 15 человек и 36 получили ранения, среди которых были сотрудники правоохранительных органов. В 2005 году главные участники группировки были ликвидированы, а трое участников были осуждены на длительные сроки в 2008 году. В 2010 году из Казахстана в Россию был экстрадирован еще один член банды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Абхазии закрыли выставку в Государственном музее. Посольство России в республике сообщило, что причиной этого стало появление портрета террориста Шамиля Басаева в музее с пометкой «Герой Абхазии». «Государственный музей Абхазии в Сухуме временно закрыл экспозицию. Причиной стала фотография террориста Шамиля Басева», — цитирует РБК посольство России в республике. Первыми на появление экспозиции обратили внимание военкоры российских telegram-каналов. Они назвали этот шаг плевком в спину России, сообщает «Царьград». Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам группировки Шамиля Басаева, Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашев, за теракт в Чечне в 2005 году. Тогда погибли 15 человек и пострадали 36. Дудиев и Донашев осуждены к 24 и 25 годам лишения свободы соответственно. В июле 2005 года в Чечне члены банды Басаева похитили и убили мужчину, чтобы использовать его тело в теракте в селе Знаменское. По данным Следственного комитета, они подорвали автомобиль с телом мужчины, одетым в военную форму, в результате чего погибли 15 человек и 36 получили ранения, среди которых были сотрудники правоохранительных органов. В 2005 году главные участники группировки были ликвидированы, а трое участников были осуждены на длительные сроки в 2008 году. В 2010 году из Казахстана в Россию был экстрадирован еще один член банды.