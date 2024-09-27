27 сентября 2024

В Сургуте ускорится строительство объекта, презентованного Путину

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На стройке ИНТЦ «Юнити-парк» увеличат количество техники и людей
На стройке ИНТЦ «Юнити-парк» увеличат количество техники и людей Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил ускорить строительство ИНТЦ «Юнити-парк». Проект этого объекта президенту РФ Владимиру Путину представляла еще экс-глава Югры Наталья Комарова.

«В Сургуте появится дополнительный объект ИНТЦ „Юнити-парк“ — центр высоких биомедицинских технологий… Руслан Кухарук поручил увеличить количество строительной техники и привлечь дополнительные кадры, чтобы завершить работы в срок», — написано в telegram-канале правительства региона.

ИНТЦ «Юнити-парк» — это здание площадью более 4,3 тысяч квадратных метров, где ученые будут исследовать геном человека. С помощью новейшего оборудования, биобанка и передовых технологий они попытаются понять, как развиваются болезни на молекулярном уровне, а также выявить доклинические признаки социально значимых заболеваний.

Путину этот проект Комарова презентовала еще в июле 2020 года. Глава государства одобрил его и сказал, что площадка Сургута для этого очень хорошо подходит.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил ускорить строительство ИНТЦ «Юнити-парк». Проект этого объекта президенту РФ Владимиру Путину представляла еще экс-глава Югры Наталья Комарова. «В Сургуте появится дополнительный объект ИНТЦ „Юнити-парк“ — центр высоких биомедицинских технологий… Руслан Кухарук поручил увеличить количество строительной техники и привлечь дополнительные кадры, чтобы завершить работы в срок», — написано в telegram-канале правительства региона. ИНТЦ «Юнити-парк» — это здание площадью более 4,3 тысяч квадратных метров, где ученые будут исследовать геном человека. С помощью новейшего оборудования, биобанка и передовых технологий они попытаются понять, как развиваются болезни на молекулярном уровне, а также выявить доклинические признаки социально значимых заболеваний. Путину этот проект Комарова презентовала еще в июле 2020 года. Глава государства одобрил его и сказал, что площадка Сургута для этого очень хорошо подходит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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