27 сентября 2024

Пассажиры авиакомпании Utair не могут улететь из Владикавказа больше 12 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Многим пассажирам не хватило мест на борту самолета авиакомпании Utair
Многим пассажирам не хватило мест на борту самолета авиакомпании Utair Фото:

Авиакомпания Utair перенесла рейс Владивосток — Москва на 10 часов из-за замены самолета. Однако новое судно оказалось гораздо меньше, из-за чего многие люди просто не влезли. Об этом рассказал один из пассажиров.

«Самолет должен был вылететь еще в 6:40 утра, но был перенесен на 16:30. Сотрудники авиакомпании сказали, что ждут новый борт и необходима повторная регистрация. После пассажирам объявили, что многим не хватит мест: в новом самолете 20 рядов вместо 27», — рассказал мужчина «Осторожно новости».

По его словам, сотрудники компании предложили пассажирам два варианта: ждать рейса в Москву 30 сентября, либо сдавать билет и покупать другой на свои деньги. В качестве компенсации людям, которые не смогли улететь, пообещали только оплатить один день проживания в отеле.

URA.RU отправило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

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Авиакомпания Utair перенесла рейс Владивосток — Москва на 10 часов из-за замены самолета. Однако новое судно оказалось гораздо меньше, из-за чего многие люди просто не влезли. Об этом рассказал один из пассажиров. «Самолет должен был вылететь еще в 6:40 утра, но был перенесен на 16:30. Сотрудники авиакомпании сказали, что ждут новый борт и необходима повторная регистрация. После пассажирам объявили, что многим не хватит мест: в новом самолете 20 рядов вместо 27», — рассказал мужчина «Осторожно новости». По его словам, сотрудники компании предложили пассажирам два варианта: ждать рейса в Москву 30 сентября, либо сдавать билет и покупать другой на свои деньги. В качестве компенсации людям, которые не смогли улететь, пообещали только оплатить один день проживания в отеле. URA.RU отправило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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