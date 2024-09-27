Пассажиры авиакомпании Utair не могут улететь из Владикавказа больше 12 часов

Авиакомпания Utair перенесла рейс Владивосток — Москва на 10 часов из-за замены самолета. Однако новое судно оказалось гораздо меньше, из-за чего многие люди просто не влезли. Об этом рассказал один из пассажиров.
«Самолет должен был вылететь еще в 6:40 утра, но был перенесен на 16:30. Сотрудники авиакомпании сказали, что ждут новый борт и необходима повторная регистрация. После пассажирам объявили, что многим не хватит мест: в новом самолете 20 рядов вместо 27», — рассказал мужчина «Осторожно новости».
По его словам, сотрудники компании предложили пассажирам два варианта: ждать рейса в Москву 30 сентября, либо сдавать билет и покупать другой на свои деньги. В качестве компенсации людям, которые не смогли улететь, пообещали только оплатить один день проживания в отеле.
URA.RU отправило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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