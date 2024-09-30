В Екатеринбурге полицию подняли на поиск школьницы. Фото

01 октября 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Силовики прочесывают Железнодорожный район (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге полицейские вышли на поиски 16-летней Асеми Айваровой, которая пропала 29 сентября в Железнодорожном районе. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «Заявление о розыске несовершеннолетней поступило в отдел полиции №11. Сейчас сотрудники полиции устанавливают ее местонахождение, проводится проверка», — рассказали в ведомстве. Приметы: рост — 155 сантиметров, среднее телосложение, черные глаза и волосы. Она была одета в серый спортивный костюм, голубые кроссовки, черную кепку с надписью Brooklyn. С собой у нее черный рюкзак и серая сумка. Если вам известно возможное местоположение девушки, сообщите силовикам по номеру 8 (343) 356-42-11 или 02 (102 по мобильному). Также можно связаться с волонтерами поискового отряда «Прорыв» — 8 (983) 119-73-58 (координатор). Девушка пропала 29 сентября Фото: предоставлено поисковым отрядом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полицейские вышли на поиски 16-летней Асеми Айваровой, которая пропала 29 сентября в Железнодорожном районе. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «Заявление о розыске несовершеннолетней поступило в отдел полиции №11. Сейчас сотрудники полиции устанавливают ее местонахождение, проводится проверка», — рассказали в ведомстве. Приметы: рост — 155 сантиметров, среднее телосложение, черные глаза и волосы. Она была одета в серый спортивный костюм, голубые кроссовки, черную кепку с надписью Brooklyn. С собой у нее черный рюкзак и серая сумка. Если вам известно возможное местоположение девушки, сообщите силовикам по номеру 8 (343) 356-42-11 или 02 (102 по мобильному). Также можно связаться с волонтерами поискового отряда «Прорыв» — 8 (983) 119-73-58 (координатор).