30 сентября 2024

В Екатеринбурге полицию подняли на поиск школьницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, мвд, безопасность, табельное оружие, полиция, полицейский патруль, кабура пистолета
Силовики прочесывают Железнодорожный район (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полицейские вышли на поиски 16-летней Асеми Айваровой, которая пропала 29 сентября в Железнодорожном районе. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

«Заявление о розыске несовершеннолетней поступило в отдел полиции №11. Сейчас сотрудники полиции устанавливают ее местонахождение, проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Приметы: рост — 155 сантиметров, среднее телосложение, черные глаза и волосы. Она была одета в серый спортивный костюм, голубые кроссовки, черную кепку с надписью Brooklyn. С собой у нее черный рюкзак и серая сумка.

Если вам известно возможное местоположение девушки, сообщите силовикам по номеру 8 (343) 356-42-11 или 02 (102 по мобильному). Также можно связаться с волонтерами поискового отряда «Прорыв» — 8 (983) 119-73-58 (координатор).

Девушка пропала 29 сентября
Девушка пропала 29 сентября
Фото:

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В Екатеринбурге полицейские вышли на поиски 16-летней Асеми Айваровой, которая пропала 29 сентября в Железнодорожном районе. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «Заявление о розыске несовершеннолетней поступило в отдел полиции №11. Сейчас сотрудники полиции устанавливают ее местонахождение, проводится проверка», — рассказали в ведомстве. Приметы: рост — 155 сантиметров, среднее телосложение, черные глаза и волосы. Она была одета в серый спортивный костюм, голубые кроссовки, черную кепку с надписью Brooklyn. С собой у нее черный рюкзак и серая сумка. Если вам известно возможное местоположение девушки, сообщите силовикам по номеру 8 (343) 356-42-11 или 02 (102 по мобильному). Также можно связаться с волонтерами поискового отряда «Прорыв» — 8 (983) 119-73-58 (координатор).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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