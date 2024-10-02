02 октября 2024

В Златоусте женщина забила соседа металлическим профилем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении женщины возбуждено уголовное дело Фото:

В Златоусте (Челябинская область) женщину обвинили в нанесении смертельных травм соседу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, она забила мужчину металлическим профилем.

«По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения нанесла 58-летнему соседу удары металлическим профилем по голове. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительный промежуток времени на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что инцидент произошел вечером 29 сентября в холле общежития на улице 40-летия Победы. Женщина была пьяна, когда между ней и соседом произошел конфликт. На этом фоне она и ударила мужчину. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

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В Златоусте (Челябинская область) женщину обвинили в нанесении смертельных травм соседу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, она забила мужчину металлическим профилем. «По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения нанесла 58-летнему соседу удары металлическим профилем по голове. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительный промежуток времени на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что инцидент произошел вечером 29 сентября в холле общежития на улице 40-летия Победы. Женщина была пьяна, когда между ней и соседом произошел конфликт. На этом фоне она и ударила мужчину. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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