Песков прокомментировал списки запрещенных в России артистов

Песков: об обновленном списке запрещенных артистов в РФ мы ничего не знаем

03 октября 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что в интернете есть много поддельных списков запрещенных артистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ничего не знает о «черном списке» артистов, которым запрещено выступать в России из-за их позиции по событиям на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI. «О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — прокомментировал Песков публикацию о якобы существующем обновленном списке артистов. Он также добавил, что индивидуальная позиция по военной операции на Украине может вызывать неприятие у организаторов мероприятий, но это не имеет отношения к Кремлю. Ранее издание «Верстка» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщило о новом списке артистов, которым якобы запрещено выступать в России. В этом списке упоминаются как российские, так и зарубежные исполнители, и предполагается, что их участие в продвижении брендов и рекламных кампаниях нежелательно. Однако точные источники информации и авторы списка в статье не указаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ничего не знает о «черном списке» артистов, которым запрещено выступать в России из-за их позиции по событиям на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI. «О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — прокомментировал Песков публикацию о якобы существующем обновленном списке артистов. Он также добавил, что индивидуальная позиция по военной операции на Украине может вызывать неприятие у организаторов мероприятий, но это не имеет отношения к Кремлю. Ранее издание «Верстка» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщило о новом списке артистов, которым якобы запрещено выступать в России. В этом списке упоминаются как российские, так и зарубежные исполнители, и предполагается, что их участие в продвижении брендов и рекламных кампаниях нежелательно. Однако точные источники информации и авторы списка в статье не указаны.