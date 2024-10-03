Песков прокомментировал списки запрещенных в России артистов

Песков: об обновленном списке запрещенных артистов в РФ мы ничего не знаем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что в интернете есть много поддельных списков запрещенных артистов Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ничего не знает о «черном списке» артистов, которым запрещено выступать в России из-за их позиции по событиям на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI.

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — прокомментировал Песков публикацию о якобы существующем обновленном списке артистов. Он также добавил, что индивидуальная позиция по военной операции на Украине может вызывать неприятие у организаторов мероприятий, но это не имеет отношения к Кремлю.

Ранее издание «Верстка» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщило о новом списке артистов, которым якобы запрещено выступать в России. В этом списке упоминаются как российские, так и зарубежные исполнители, и предполагается, что их участие в продвижении брендов и рекламных кампаниях нежелательно. Однако точные источники информации и авторы списка в статье не указаны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ничего не знает о «черном списке» артистов, которым запрещено выступать в России из-за их позиции по событиям на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI. «О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — прокомментировал Песков публикацию о якобы существующем обновленном списке артистов. Он также добавил, что индивидуальная позиция по военной операции на Украине может вызывать неприятие у организаторов мероприятий, но это не имеет отношения к Кремлю. Ранее издание «Верстка» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщило о новом списке артистов, которым якобы запрещено выступать в России. В этом списке упоминаются как российские, так и зарубежные исполнители, и предполагается, что их участие в продвижении брендов и рекламных кампаниях нежелательно. Однако точные источники информации и авторы списка в статье не указаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...