Автослесарь из Петербурга осужден на 10 лет за связь с террористическим легионом

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Обзорная по городу. Пермь , шиномонтаж, колесо, автослесарь
Петербургский слесарь хотел вступить в террористический легион Фото:

Автослесарь из Санкт-Петербурга осужден на десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских солдат, рассказали в силовых структурах.

«Автослесарь из Петербурга, который решил вступить в запрещенную организацию, получил десять лет колонии строгого режима», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Автослесаря задержали до того, как он смог осуществить свои планы.

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Автослесарь из Санкт-Петербурга осужден на десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских солдат, рассказали в силовых структурах. «Автослесарь из Петербурга, который решил вступить в запрещенную организацию, получил десять лет колонии строгого режима», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Автослесаря задержали до того, как он смог осуществить свои планы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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