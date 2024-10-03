Автослесарь из Петербурга осужден на 10 лет за связь с террористическим легионом

03 октября 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Петербургский слесарь хотел вступить в террористический легион Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Автослесарь из Санкт-Петербурга осужден на десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских солдат, рассказали в силовых структурах. «Автослесарь из Петербурга, который решил вступить в запрещенную организацию, получил десять лет колонии строгого режима», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Автослесаря задержали до того, как он смог осуществить свои планы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автослесарь из Санкт-Петербурга осужден на десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских солдат, рассказали в силовых структурах. «Автослесарь из Петербурга, который решил вступить в запрещенную организацию, получил десять лет колонии строгого режима», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Автослесаря задержали до того, как он смог осуществить свои планы.