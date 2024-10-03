03 октября 2024

BT: США названивали Ирану перед атакой на Израиль с просьбой пощадить свои базы

© Служба новостей «URA.RU»
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США трижды за 30 минут позвонили в Иран
США трижды за 30 минут позвонили в Иран Фото:

Накануне массированной ракетной атаки Ирана на Израиль Вашингтон трижды обращался к Тегерану с просьбой не атаковать американские военные базы в регионе, используя Ирак в качестве посредника. О данном событии сообщил новостной портал Baghdad Today, ссылаясь на источник.

«США направили Тегерану три срочных сообщения за 30 минут, когда шла подготовка к иранскому удару — ракеты запускались с 5-6 баз по целям на территории Израиля. В сообщениях было несколько пунктов, основной смысл которых — „не наносите удары по нашим военным базам“, — заявил источник портала.

Также отмечается, что американское правительство активно следит за ракетным потенциалом Ирана, в частности за разработками в области гиперзвуковых ракет. Они представляют сложность для перехватывания существующими системами ПВО, такими как Patriot, передает портал.

Ответный ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября стал реакцией на убийства ключевых фигур в руководстве ХАМАС, «Хезболлах» и КСИР. Израиль и Иран продолжают обмениваться заявлениями по поводу последствий атаки. Тегеран утверждает об успехе своих ракетных ударов, а Израиль гарантирует ответные меры. Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, предостерег, что предпринимаемые усилия могут быть только началом более масштабных действий.

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Накануне массированной ракетной атаки Ирана на Израиль Вашингтон трижды обращался к Тегерану с просьбой не атаковать американские военные базы в регионе, используя Ирак в качестве посредника. О данном событии сообщил новостной портал Baghdad Today, ссылаясь на источник. «США направили Тегерану три срочных сообщения за 30 минут, когда шла подготовка к иранскому удару — ракеты запускались с 5-6 баз по целям на территории Израиля. В сообщениях было несколько пунктов, основной смысл которых — „не наносите удары по нашим военным базам“, — заявил источник портала. Также отмечается, что американское правительство активно следит за ракетным потенциалом Ирана, в частности за разработками в области гиперзвуковых ракет. Они представляют сложность для перехватывания существующими системами ПВО, такими как Patriot, передает портал. Ответный ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября стал реакцией на убийства ключевых фигур в руководстве ХАМАС, «Хезболлах» и КСИР. Израиль и Иран продолжают обмениваться заявлениями по поводу последствий атаки. Тегеран утверждает об успехе своих ракетных ударов, а Израиль гарантирует ответные меры. Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, предостерег, что предпринимаемые усилия могут быть только началом более масштабных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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