BT: США названивали Ирану перед атакой на Израиль с просьбой пощадить свои базы

Накануне массированной ракетной атаки Ирана на Израиль Вашингтон трижды обращался к Тегерану с просьбой не атаковать американские военные базы в регионе, используя Ирак в качестве посредника. О данном событии сообщил новостной портал Baghdad Today, ссылаясь на источник.
«США направили Тегерану три срочных сообщения за 30 минут, когда шла подготовка к иранскому удару — ракеты запускались с 5-6 баз по целям на территории Израиля. В сообщениях было несколько пунктов, основной смысл которых — „не наносите удары по нашим военным базам“, — заявил источник портала.
Также отмечается, что американское правительство активно следит за ракетным потенциалом Ирана, в частности за разработками в области гиперзвуковых ракет. Они представляют сложность для перехватывания существующими системами ПВО, такими как Patriot, передает портал.
Ответный ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября стал реакцией на убийства ключевых фигур в руководстве ХАМАС, «Хезболлах» и КСИР. Израиль и Иран продолжают обмениваться заявлениями по поводу последствий атаки. Тегеран утверждает об успехе своих ракетных ударов, а Израиль гарантирует ответные меры. Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, предостерег, что предпринимаемые усилия могут быть только началом более масштабных действий.
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