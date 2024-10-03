03 октября 2024

Челябинку, поселившую к себе цыган, заставили освободить квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Цыгане. Челябинск., цыганка
В квартире женщины поселились цыгане Фото:

В Еманжелинске (Челябинская область) приставы выселили из муниципального жилья женщину, подселившую в квартиру цыган. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

«В помещении, предоставленном по договору социального найма, проживали посторонние граждане цыганской национальности, что было подтверждено свидетельскими показаниями соседей женщины, ею самой и комиссией, установившей данный факт. Также гражданка, ведущая асоциальный образ жизни, систематически нарушала права и законные интересы соседей: создавала шум, разводила грязь в местах общего пользования», — сообщили в пресс-службе управления.

Кроме того, женщина, жившая в трехкомнатной квартире по договору соцнайма, не платила за жилищные и коммунальные услуги. У нее были долги перед газовиками и энергетиками, а также задолженность за сам соцнайм.

В итоге мэрия Еманжелинска подала в суд иск о выселении гражданки. Ее саму вместе с цыганами приставы заставили освободить помещение. Вместо трехкомнатной квартиры ей выделили комнату в общежитии.

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В Еманжелинске (Челябинская область) приставы выселили из муниципального жилья женщину, подселившую в квартиру цыган. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов. «В помещении, предоставленном по договору социального найма, проживали посторонние граждане цыганской национальности, что было подтверждено свидетельскими показаниями соседей женщины, ею самой и комиссией, установившей данный факт. Также гражданка, ведущая асоциальный образ жизни, систематически нарушала права и законные интересы соседей: создавала шум, разводила грязь в местах общего пользования», — сообщили в пресс-службе управления. Кроме того, женщина, жившая в трехкомнатной квартире по договору соцнайма, не платила за жилищные и коммунальные услуги. У нее были долги перед газовиками и энергетиками, а также задолженность за сам соцнайм. В итоге мэрия Еманжелинска подала в суд иск о выселении гражданки. Ее саму вместе с цыганами приставы заставили освободить помещение. Вместо трехкомнатной квартиры ей выделили комнату в общежитии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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