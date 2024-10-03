Челябинку, поселившую к себе цыган, заставили освободить квартиру

04 октября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

В квартире женщины поселились цыгане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Еманжелинске (Челябинская область) приставы выселили из муниципального жилья женщину, подселившую в квартиру цыган. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов. «В помещении, предоставленном по договору социального найма, проживали посторонние граждане цыганской национальности, что было подтверждено свидетельскими показаниями соседей женщины, ею самой и комиссией, установившей данный факт. Также гражданка, ведущая асоциальный образ жизни, систематически нарушала права и законные интересы соседей: создавала шум, разводила грязь в местах общего пользования», — сообщили в пресс-службе управления. Кроме того, женщина, жившая в трехкомнатной квартире по договору соцнайма, не платила за жилищные и коммунальные услуги. У нее были долги перед газовиками и энергетиками, а также задолженность за сам соцнайм. В итоге мэрия Еманжелинска подала в суд иск о выселении гражданки. Ее саму вместе с цыганами приставы заставили освободить помещение. Вместо трехкомнатной квартиры ей выделили комнату в общежитии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Еманжелинске (Челябинская область) приставы выселили из муниципального жилья женщину, подселившую в квартиру цыган. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов. «В помещении, предоставленном по договору социального найма, проживали посторонние граждане цыганской национальности, что было подтверждено свидетельскими показаниями соседей женщины, ею самой и комиссией, установившей данный факт. Также гражданка, ведущая асоциальный образ жизни, систематически нарушала права и законные интересы соседей: создавала шум, разводила грязь в местах общего пользования», — сообщили в пресс-службе управления. Кроме того, женщина, жившая в трехкомнатной квартире по договору соцнайма, не платила за жилищные и коммунальные услуги. У нее были долги перед газовиками и энергетиками, а также задолженность за сам соцнайм. В итоге мэрия Еманжелинска подала в суд иск о выселении гражданки. Ее саму вместе с цыганами приставы заставили освободить помещение. Вместо трехкомнатной квартиры ей выделили комнату в общежитии.