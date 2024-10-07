Новый уральский полпред раздал помощникам первые поручения

Полпред Жога провел совещание по отопительному сезону в УрФО

Артема Жогу назначили на должность полпреда 3 октября Фото: пресс-служба полпредства

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назначенный на должность 3 октября, провел первое совещание с главными федеральными инспекторами — своими представителями в регионах. Он поручил им заострить внимание на жалобах от жителей по поводу отопления, сообщили в пресс-службе полпредства.

«Работа по подключению жилья и объектов социальной сферы идет в соответствии с графиками, рисков с запуском тепла в регионах нет. Вместе с тем жалобы на отсутствие отопления от жителей поступают достаточно часто, поэтому на этом вопросе нужно заострить особое внимание», — акцентировал Жога.

Отопление уже полностью включили в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. На 99,8% к теплу подключена Свердловская область, на завершающей стадии подключения и Челябинская область. В Курганской области идет пока самая активная фаза подключения.

Для Артема Жоги это первое совещание с ГФИ Фото: пресс-служба полпредства УрФО