Новый уральский полпред раздал помощникам первые поручения

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назначенный на должность 3 октября, провел первое совещание с главными федеральными инспекторами — своими представителями в регионах. Он поручил им заострить внимание на жалобах от жителей по поводу отопления, сообщили в пресс-службе полпредства.
«Работа по подключению жилья и объектов социальной сферы идет в соответствии с графиками, рисков с запуском тепла в регионах нет. Вместе с тем жалобы на отсутствие отопления от жителей поступают достаточно часто, поэтому на этом вопросе нужно заострить особое внимание», — акцентировал Жога.
Отопление уже полностью включили в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. На 99,8% к теплу подключена Свердловская область, на завершающей стадии подключения и Челябинская область. В Курганской области идет пока самая активная фаза подключения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!