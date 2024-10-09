Директор компании, оставившей пермяков без воды на 34 часа, получил штраф

10 октября 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Директор оштрафован на 25 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми директор управляющей компании, из-за которой жильцы многоквартирного дома более 34 часов были без воды, получил штраф в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Мировым судьей директор организации признан виновным в совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ „Нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами“. Он должен выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что в августе 2024 года из-за аварии на коммунальных сетях была отключена подача холодной воды в многоквартирный дом по улице Монастырская, 155. Управляющая компания не приступила к устранению порыва вовремя, поэтому жители находились без воды более 34 часов, при установленной продолжительности отключения не более четырех часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми директор управляющей компании, из-за которой жильцы многоквартирного дома более 34 часов были без воды, получил штраф в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Мировым судьей директор организации признан виновным в совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ „Нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами“. Он должен выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что в августе 2024 года из-за аварии на коммунальных сетях была отключена подача холодной воды в многоквартирный дом по улице Монастырская, 155. Управляющая компания не приступила к устранению порыва вовремя, поэтому жители находились без воды более 34 часов, при установленной продолжительности отключения не более четырех часов.