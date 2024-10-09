09 октября 2024

Директор компании, оставившей пермяков без воды на 34 часа, получил штраф

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Директор оштрафован на 25 тысяч рублей Фото:

В Перми директор управляющей компании, из-за которой жильцы многоквартирного дома более 34 часов были без воды, получил штраф в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Мировым судьей директор организации признан виновным в совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ „Нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами“. Он должен выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что в августе 2024 года из-за аварии на коммунальных сетях была отключена подача холодной воды в многоквартирный дом по улице Монастырская, 155. Управляющая компания не приступила к устранению порыва вовремя, поэтому жители находились без воды более 34 часов, при установленной продолжительности отключения не более четырех часов.

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В Перми директор управляющей компании, из-за которой жильцы многоквартирного дома более 34 часов были без воды, получил штраф в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Мировым судьей директор организации признан виновным в совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ „Нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами“. Он должен выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что в августе 2024 года из-за аварии на коммунальных сетях была отключена подача холодной воды в многоквартирный дом по улице Монастырская, 155. Управляющая компания не приступила к устранению порыва вовремя, поэтому жители находились без воды более 34 часов, при установленной продолжительности отключения не более четырех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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