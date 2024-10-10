В Челябинских маршрутках повысят стоимость проезда до 40 рублей

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Уведомления о повышении цен уже начали поступать в Миндортранс
Уведомления о повышении цен уже начали поступать в Миндортранс Фото:

Челябинские маршрутчики, работающие по нерегулируемому тарифу, стали предупреждать о повышении стоимости проезда до 40 рублей. Фотографии с подобными предупреждениями появились во многих маршрутных такси города. Информацию подтвердили в Миндортрансе.

«На данный момент у нас четыре уведомления от перевозчиков о повышении стоимости проезда. Это маршруты № 66, 24, 17, 36», — рассказали в Миндортрансе, сообщает ИА «Первое областное».

В Миндортрансе отметили, что уведомления о повышении цен только начинают поступать. Также с 15 октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинске. В среднем цена за проезд увеличится на 21-23 процента.

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Челябинские маршрутчики, работающие по нерегулируемому тарифу, стали предупреждать о повышении стоимости проезда до 40 рублей. Фотографии с подобными предупреждениями появились во многих маршрутных такси города. Информацию подтвердили в Миндортрансе. «На данный момент у нас четыре уведомления от перевозчиков о повышении стоимости проезда. Это маршруты № 66, 24, 17, 36», — рассказали в Миндортрансе, сообщает ИА «Первое областное». В Миндортрансе отметили, что уведомления о повышении цен только начинают поступать. Также с 15 октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинске. В среднем цена за проезд увеличится на 21-23 процента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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