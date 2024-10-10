В Челябинских маршрутках повысят стоимость проезда до 40 рублей

Челябинские маршрутчики, работающие по нерегулируемому тарифу, стали предупреждать о повышении стоимости проезда до 40 рублей. Фотографии с подобными предупреждениями появились во многих маршрутных такси города. Информацию подтвердили в Миндортрансе.
«На данный момент у нас четыре уведомления от перевозчиков о повышении стоимости проезда. Это маршруты № 66, 24, 17, 36», — рассказали в Миндортрансе, сообщает ИА «Первое областное».
В Миндортрансе отметили, что уведомления о повышении цен только начинают поступать. Также с 15 октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинске. В среднем цена за проезд увеличится на 21-23 процента.
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