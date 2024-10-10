Челябинские яблоки в сетях оказались самыми дешевыми

10 октября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

В челябинских магазинах сравнили стоимость яблок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Яблоки из крупнейших в регионе и в УрФО «Григорьевских садов» Каслинского района (Челябинская область) оказались н полках сетевых магазинов самыми дешевыми. Как рассказала управляющая агропредприятия Ольга Сегаль, фрукты сети готовы выставлять дешевле для генерации трафика. «Вслед за маркетологами X5 Group вышли в торговую точку, чтобы сравнить стоимость яблок на прилавках. Анализ показал, что яблоки наших садов наиболее выигрывают по цене перед другими позициями», — пояснила URA.RU Сегаль. В торговые сети предприятие отправляет два сорта: «Мамины стаканчики» и «Настенька» (продаются под другими торговыми названиями). Сеть приобретает у поставщика яблоко по более высоким ценам, чем отправляет на полку. Благодаря любителям свежих фруктов, активизируются продажи других торговых позиций. Григорьевские яблоки завоевали бронзовую медаль выставки «Золотая осень» в Москве. «При условии, что в этом году весной в регионе были возвратные заморозки, которые повредили цвет и сами деревья, летом не переставая шли дожди, мы показали высокие результаты валового сбора. Собрали 820 тонн плодов и ягод при плане 500 тонн. Эта „бронза“ для нас дороже даже, чем золотые медали, которое мы получили в 2021 и в 2022 году», — привел минсельхоз слова Сегаль. В пресс-службе регионального ведомства уточнили, что серебряными медалями награждены фермерские хозяйства Оксаны Крель и «Березка» (Чесменский район). Бронзовые медали вручили хозяйствам «Карсакбаев К.Б.» Агаповского района и «Беловское». Работу Челябинского НИИ сельского хозяйства по выведению нового сорта твердой пшеницы «Лариса янтарная» жюри выставки отметило золотой медалью. Достоинство сорта состоит в коротком периоде вегетации. При меньшем количестве тепла это позволят получить качественный урожай твердого зерна. Об этом сообщил замдиректора института Николай Глаз. На выставке в Москве медаль получила разработка магнитогорских ветеринаров. Врачи создали курс омоложения для старых кошек и собак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Яблоки из крупнейших в регионе и в УрФО «Григорьевских садов» Каслинского района (Челябинская область) оказались н полках сетевых магазинов самыми дешевыми. Как рассказала управляющая агропредприятия Ольга Сегаль, фрукты сети готовы выставлять дешевле для генерации трафика. «Вслед за маркетологами X5 Group вышли в торговую точку, чтобы сравнить стоимость яблок на прилавках. Анализ показал, что яблоки наших садов наиболее выигрывают по цене перед другими позициями», — пояснила URA.RU Сегаль. В торговые сети предприятие отправляет два сорта: «Мамины стаканчики» и «Настенька» (продаются под другими торговыми названиями). Сеть приобретает у поставщика яблоко по более высоким ценам, чем отправляет на полку. Благодаря любителям свежих фруктов, активизируются продажи других торговых позиций. Григорьевские яблоки завоевали бронзовую медаль выставки «Золотая осень» в Москве. «При условии, что в этом году весной в регионе были возвратные заморозки, которые повредили цвет и сами деревья, летом не переставая шли дожди, мы показали высокие результаты валового сбора. Собрали 820 тонн плодов и ягод при плане 500 тонн. Эта „бронза“ для нас дороже даже, чем золотые медали, которое мы получили в 2021 и в 2022 году», — привел минсельхоз слова Сегаль. В пресс-службе регионального ведомства уточнили, что серебряными медалями награждены фермерские хозяйства Оксаны Крель и «Березка» (Чесменский район). Бронзовые медали вручили хозяйствам «Карсакбаев К.Б.» Агаповского района и «Беловское». Работу Челябинского НИИ сельского хозяйства по выведению нового сорта твердой пшеницы «Лариса янтарная» жюри выставки отметило золотой медалью. Достоинство сорта состоит в коротком периоде вегетации. При меньшем количестве тепла это позволят получить качественный урожай твердого зерна. Об этом сообщил замдиректора института Николай Глаз. На выставке в Москве медаль получила разработка магнитогорских ветеринаров. Врачи создали курс омоложения для старых кошек и собак.