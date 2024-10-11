Что делать, если карьера «забуксовала»: советы эксперта

Для того чтобы дать импульс карьере, человек может поставить конкретные цели и разработать план их достижения, а также попробовать сменить должность. Об этом и ряде других советов рассказала карьерный консультант Cornerstone Оксана Семенова.
«Возможно, вам стоит пересмотреть свои цели и задачи. Установите конкретные цели и разработайте план действий для их достижения <...> Рассмотрите возможность перехода на другую должность внутри компании. Иногда смена роли может дать новый импульс вашей карьере», сообщила Оксана Семенова в беседе с радио Sputnik. По ее словам, также можно поговорить со своим руководителем, попросить у него обратную связь и обсудить с ним пути развития карьеры. Но для начала, отметила карьерный консультант, важно оценить свою текущую позицию и результаты работы.
Семенова также добавила еще несколько способов придания импульса карьере:
- проявлять инициативу, предлагать идеи и проекты, выходить из зоны комфорта, брать на себя дополнительные задачи, пройти курсы повышения квалификации;
- расширить круг общения, посещать профессиональные сообщества, семинары и конференции;
- развивать лидерские качества, в первую очередь: умение мотивировать и вдохновлять людей для достижения общих целей.
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