11 октября 2024

Что делать, если карьера «забуксовала»: советы эксперта

Карьерный консультант Семенова: придать импульс карьере поможет смена должности
© Служба новостей «URA.RU»
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Для придания импульса карьере можно начать проявлять инициативу, развить лидерские качества или круг общения, сообщила эксперт Оксана Семенова
Для придания импульса карьере можно начать проявлять инициативу, развить лидерские качества или круг общения, сообщила эксперт Оксана Семенова Фото:

Для того чтобы дать импульс карьере, человек может поставить конкретные цели и разработать план их достижения, а также попробовать сменить должность. Об этом и ряде других советов рассказала карьерный консультант Cornerstone Оксана Семенова.

«Возможно, вам стоит пересмотреть свои цели и задачи. Установите конкретные цели и разработайте план действий для их достижения <...> Рассмотрите возможность перехода на другую должность внутри компании. Иногда смена роли может дать новый импульс вашей карьере», сообщила Оксана Семенова в беседе с радио Sputnik. По ее словам, также можно поговорить со своим руководителем, попросить у него обратную связь и обсудить с ним пути развития карьеры. Но для начала, отметила карьерный консультант, важно оценить свою текущую позицию и результаты работы.

Семенова также добавила еще несколько способов придания импульса карьере:

  • проявлять инициативу, предлагать идеи и проекты, выходить из зоны комфорта, брать на себя дополнительные задачи, пройти курсы повышения квалификации;
  • расширить круг общения, посещать профессиональные сообщества, семинары и конференции;
  • развивать лидерские качества, в первую очередь: умение мотивировать и вдохновлять людей для достижения общих целей.

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Для того чтобы дать импульс карьере, человек может поставить конкретные цели и разработать план их достижения, а также попробовать сменить должность. Об этом и ряде других советов рассказала карьерный консультант Cornerstone Оксана Семенова. «Возможно, вам стоит пересмотреть свои цели и задачи. Установите конкретные цели и разработайте план действий для их достижения <...> Рассмотрите возможность перехода на другую должность внутри компании. Иногда смена роли может дать новый импульс вашей карьере», сообщила Оксана Семенова в беседе с радио Sputnik. По ее словам, также можно поговорить со своим руководителем, попросить у него обратную связь и обсудить с ним пути развития карьеры. Но для начала, отметила карьерный консультант, важно оценить свою текущую позицию и результаты работы. Семенова также добавила еще несколько способов придания импульса карьере:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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