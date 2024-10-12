На наемника из США завели уголовное дело

12 октября 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Наемник Деррик Бейлс обвиняется в совершении теракта и убийстве, заявили в СК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении украинского наемника из США Деррика Бейлса возбудили уголовное дело по статьям о совершении теракта, убийстве, покушении на убийство и незаконном пересечении границы. Также Бейлс являлся частью ЧВК Forward Observations Group, незаконно войдя в Курскую области во время диверсии ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Гражданин Соединенных Штатов Америки Деррик Бейлс заочно обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти», — говорится в сообщении Следкома. Также мужчина обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Следствие установило, что Деррик Бейлс принимал активное участие в вооруженном конфликте на территории России. Он являлся частью ЧВК Forward Observations Group, которая поддерживает Вооруженные формирования Украины (ВФУ). В августе 2024 года Бейлс и другие члены наемнических формирований, сотрудничая с ВФУ и используя огнестрельное оружие, взрывные устройства и военную технику, незаконно вошли на территорию Курской области. Согласно обвинениям, их целью было запугивание населения, нанесение имущественного ущерба и дестабилизация работы органов власти. На данный момент следствие продолжает работу по установлению местонахождения Деррика Бейлса и его соучастников. В ходе расследования будут выяснены все детали совершенных преступлений для последующей правовой оценки действий всех причастных лиц. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении грузинского наемника Георгия Кесарели. Он обвиняется в незаконном пересечении границы РФ и вторжении на территорию Курской области вместе с ВФУ. Кесарели также подозревают в совершении ряда серьезных преступлений, включая насилие против представителя власти, покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов, расправу и теракт, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении украинского наемника из США Деррика Бейлса возбудили уголовное дело по статьям о совершении теракта, убийстве, покушении на убийство и незаконном пересечении границы. Также Бейлс являлся частью ЧВК Forward Observations Group, незаконно войдя в Курскую области во время диверсии ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Гражданин Соединенных Штатов Америки Деррик Бейлс заочно обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти», — говорится в сообщении Следкома. Также мужчина обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Следствие установило, что Деррик Бейлс принимал активное участие в вооруженном конфликте на территории России. Он являлся частью ЧВК Forward Observations Group, которая поддерживает Вооруженные формирования Украины (ВФУ). В августе 2024 года Бейлс и другие члены наемнических формирований, сотрудничая с ВФУ и используя огнестрельное оружие, взрывные устройства и военную технику, незаконно вошли на территорию Курской области. Согласно обвинениям, их целью было запугивание населения, нанесение имущественного ущерба и дестабилизация работы органов власти. На данный момент следствие продолжает работу по установлению местонахождения Деррика Бейлса и его соучастников. В ходе расследования будут выяснены все детали совершенных преступлений для последующей правовой оценки действий всех причастных лиц. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении грузинского наемника Георгия Кесарели. Он обвиняется в незаконном пересечении границы РФ и вторжении на территорию Курской области вместе с ВФУ. Кесарели также подозревают в совершении ряда серьезных преступлений, включая насилие против представителя власти, покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов, расправу и теракт, передает «Национальная служба новостей».