Грязь в Курской области помогла армии России противостоять ВСУ. Таким мнением поделилась британская газета The Telegraph.
«Сезонные дожди превратили землю в грязь в Курской области, что дает России преимущество. Это связано с тем, что ее войска используют больше гусеничной техники, чем украинские войска», — передает газета мнение военных аналитиков.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
ВС РФ успешно продвигаются в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. Как сообщал командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов, российская армия взяла достаточный темп, чтобы вскоре целиком освободить регион.
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