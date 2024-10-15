В Британии назвали неожиданный фактор, который сыграл на руку России под Курском

Telegraph: грязь в Курской области помогла армии России противостоять ВСУ
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Погода под Курском благоприятствует России
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новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Грязь в Курской области помогла армии России противостоять ВСУ. Таким мнением поделилась британская газета The Telegraph.

«Сезонные дожди превратили землю в грязь в Курской области, что дает России преимущество. Это связано с тем, что ее войска используют больше гусеничной техники, чем украинские войска», — передает газета мнение военных аналитиков.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.

ВС РФ успешно продвигаются в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. Как сообщал командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов, российская армия взяла достаточный темп, чтобы вскоре целиком освободить регион.

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Грязь в Курской области помогла армии России противостоять ВСУ. Таким мнением поделилась британская газета The Telegraph. «Сезонные дожди превратили землю в грязь в Курской области, что дает России преимущество. Это связано с тем, что ее войска используют больше гусеничной техники, чем украинские войска», — передает газета мнение военных аналитиков. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается. ВС РФ успешно продвигаются в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. Как сообщал командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов, российская армия взяла достаточный темп, чтобы вскоре целиком освободить регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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