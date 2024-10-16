Полпред Жога оценил дороги на Урале

Полпред Жога: дороги Урала хорошие, но в долгой поездке все равно устаешь
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Международная специализированная выставка «Дорога». Екатеринбург, жога артем
Артем Жога заявил о необходимости развития уральских дорог Фото:

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога положительно оценил дороги на Урале, однако отметил, что «в долгой поездке все равно устаешь». Об этом он рассказал в своем telegram-канале, поддержав мнение главы Минтранса Романа Старовойта о необходимости дополнительного развития дорог.

«Здесь хорошие дороги [на Урале], я сам смог оценить это. Но в долгой поездке все равно устаешь. Нужно отдохнуть, перекусить, заправить машину. Поэтому согласен с мнением министра транспорта РФ Романа Старовойта о необходимости дополнительного развития придорожной инфраструктуры», — написал он.

По его словам, от состояния уральских дорог зависит устойчивость цен и доступность продуктов, лекарств и всего необходимого для жизни. «По дорогам идет гуманитарная помощь для наших ребят на фронте. Развитие туристического бизнеса также напрямую зависит от состояния транспортной инфраструктуры», — добавил полпред и подчеркнул, что дороги Урала — одни из самых важных в России.

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Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога положительно оценил дороги на Урале, однако отметил, что «в долгой поездке все равно устаешь». Об этом он рассказал в своем telegram-канале, поддержав мнение главы Минтранса Романа Старовойта о необходимости дополнительного развития дорог. «Здесь хорошие дороги [на Урале], я сам смог оценить это. Но в долгой поездке все равно устаешь. Нужно отдохнуть, перекусить, заправить машину. Поэтому согласен с мнением министра транспорта РФ Романа Старовойта о необходимости дополнительного развития придорожной инфраструктуры», — написал он. По его словам, от состояния уральских дорог зависит устойчивость цен и доступность продуктов, лекарств и всего необходимого для жизни. «По дорогам идет гуманитарная помощь для наших ребят на фронте. Развитие туристического бизнеса также напрямую зависит от состояния транспортной инфраструктуры», — добавил полпред и подчеркнул, что дороги Урала — одни из самых важных в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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